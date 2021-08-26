代言風波鬧大！　李洋PO黑底文「這就是社會」：謠言止於智者

▲李洋突發IG限動曝心聲。（圖／翻攝自李洋IG、記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

奪下東奧羽球男雙金牌的王齊麟和李洋，如今卻被周刊爆料，兩人是公務員身分，若代言悠遊卡恐觸法，且外傳經紀人吳宜倫是瞞著土銀替「麟洋CP」接下代言，而 土銀高層竟是「看報紙」才知曉，引發風波。李洋稍早在IG發文，「為什麼大家不是當事人，卻都好像比當事人的我，更清楚事情的來龍去脈」。

李洋在發出一張黑底白字的限動，劈頭就說「謠言止於智者」，為什麼大家不是當事人，卻都好像比當事人的我，更清楚事情的來龍去脈，感嘆表示「啊！現在才知道這就是社會，啊！原來得金牌後才是開始是這個意思，謝謝大家的指教」。

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麟洋配奪金爆紅之後，關於奧運獎金問題、私事等被挖出來，連代言等問題都被翻出，今天又有週刊爆料，土銀高層竟是「看報紙」才知道麟洋配代言悠遊卡，由於兩人是公務員身份，如果有代言恐有違法，關於公務員不得代言的這規定，至今還未有解套。

王齊麟昨日受邀擔任樂天桃猿開球貴賓，面對代言風波表示，「我們從來沒有說要離開球隊，因為我們很感謝球隊為我們做的一切，會跟球隊討論，希望銓敘部跟政府可以給我們一些解答」。李洋則說，「我們是一體的，希望跟公司一起面對」。