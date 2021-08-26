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麟洋配才爆悠遊卡代言爭議　金酒今宣布推「麟洋紀念酒」

▲▼金酒公司推出麟洋紀念酒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金酒公司推出麟洋紀念酒。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／高雄報導

土地銀行羽球隊好手王齊麟和李洋為我國爭光，但近期卻因經紀人幫忙接悠遊卡代言而陷入風波，土地銀行昨也出聲呼籲經紀人「接案要顧及兩人身分」。不過，事件才過沒多久，金門酒廠今（26）日緊接著宣布，已與李洋及王齊麟簽訂授權合約，成為「麟洋」獨家中式白酒代言品牌，將自9月起陸續推出兩款麟洋紀念酒。

金門子弟李洋和搭檔王齊麟在東奧羽球男雙勇奪金牌，各界爭相與「麟洋」接洽合作之際，金門酒廠早已洽談在先。金酒公司今日宣布，已與李洋及王齊麟簽訂授權合約，成為「麟洋」獨家中式白酒代言品牌，將自9月起陸續推出兩款麟洋紀念酒，同時為回饋金門鄉親，共享金牌榮耀。

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▲▼金酒公司推出麟洋紀念酒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門酒廠自107年起即贊助李洋，陪伴李洋走過辛苦訓練時期。（圖／記者林名揚翻攝）

針對最近麟洋配代言風波，金酒公司表示，目前跟李洋贊助合約內容是有參加國內外所有大小賽事，在符合賽會規定下，於比賽進行中穿著於胸前中央彰顯金酒LOGO以宣揚金酒公司企業形象，也提供肖像權使用。另包含配合出席金酒公司活動、個人粉絲專頁PO文有關金酒專文及標記金酒之文章。

對於2人是公務員身份卻違反代言、兼差一事，經紀人吳宜倫先前也曾解釋，包括悠遊卡、口罩、金門酒廠都是以肖像授權的方式，並不是代言；銓敘部指肖像授權屬於個人財產，因此沒有違法兼差、代言一事。

▲▼ 李洋、王齊麟、麟洋配 。（圖／達志影像／美聯社）

▲麟洋配近期爆發代言風波。（圖／達志影像／美聯社）

金酒公司表示，金門酒廠自107年起即贊助李洋，陪伴李洋走過辛苦訓練時期，一路見證「台灣／金門之光」李洋站上世界殿堂。金門酒廠認為，支持在地優秀選手是企業責任，而李洋的奪金，不僅是台灣榮耀，更是金門之光的閃耀。

除了9月將推出的「麟洋」紀念酒外，8月30日上午10時，「麟洋」本尊也將現身，在金門縣政府多媒體簡報室，以電腦亂數抽出3萬6千盒「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」幸運買家。因受疫情限制，當天不開放民眾入場。

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