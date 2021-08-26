　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶晚會、跨年大型煙火施放　內政部新規：現場應移除不必要可燃物

▲台北101跨年煙火。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

▲台北101跨年煙火。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

為確保國慶晚會、跨年等大型活動施放高空煙火的安全，內政部26日部務會報通過修正辦法，新增要求施放專業爆竹煙火現場應移除不必要可燃物、延長未爆彈清點時間，並納入以電子設備施放應遵行事項，保障煙火施放安全。

內政部表示，專業爆竹煙火，具備火藥量大、危險性高等特性，如處理不慎即有危害之虞，須由專業人員施放；因此，為強化施放現場安全、降低未爆產品危險，並加強業者自主管理，內政部檢討近年施放案例，以及考量大型活動實務均採行電子設備遠距點火方式施放，在參考國外規定後，修正「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」。

為確保施放安全性，這次新增施放現場應移除不必要可燃物規定，以避免煙火的落焰引燃物品造成火災，同時參考愛爾蘭、西澳大利亞洲、澳大利亞昆士蘭州等國或地區規定，新增施放筒應穩固安裝並採一筒一彈，施放過程中不得重複裝彈。

內政部也說，同時考量施放後未爆專業爆竹煙火有安全疑慮，這次修法將未爆產品處理確保時間，從原本10鐘延長至30分鐘，亦明定清除未爆專業爆竹煙火後，才可以解除現場警戒。

此外，因應近年來國內大型施放煙火活動均採電子接線點火方式，新增規範施放人員應於施放前測試確認電子設備、線路無異常情形，且應指定專責人員負責點火工作，以加強業者自主管理，保障施放安全。

內政部指出，「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」將依法制作業程序，於近期發布施行。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
快訊／鶴岡文旦車輛滑落　男徒手擋車慘遭夾死
動滋券變少了！200萬張還要抽籤　面額500元
一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」　最高的是它
Lucas前女友再爆：月經來還硬要　「他第一次給了中國按摩小
王建民球速只剩120公里　遺憾沒在中職出賽：復出要把球速拉回
快訊／新竹科技廠修鐵捲門　27歲男突遭電死
最貪將軍！索賄4500萬「發現新事證」　軍備局少將遭收押起訴
快訊／北宜1天連2死！18歲騎士摔10m山溝「頭部重創亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶晚會、跨年大型煙火施放　內政部新規：現場應移除不必要可燃物

數位五倍券來了　鍾佳濱籲補助小店家電支手續費

振興券面額太大不利商家找零　趙少康：五倍券就是五倍的缺點！

侯友宜追非洲豬瘟走私肉流向　新北警查813處「3件可疑待化驗」

BNT學生優先打　侯友宜喊話中央：18歲以上年輕人仍沒有選擇

找黃文財入民眾黨被酸「吸韓粉票」　柯文哲：我要拐全台灣的票！

考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

快訊／新北「＋1」在新莊　同事確診匡列居隔6天陰轉陽

回顧蔡政府卡關BNT事件簿　國民黨：你終究要買復必泰

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

國慶晚會、跨年大型煙火施放　內政部新規：現場應移除不必要可燃物

數位五倍券來了　鍾佳濱籲補助小店家電支手續費

振興券面額太大不利商家找零　趙少康：五倍券就是五倍的缺點！

侯友宜追非洲豬瘟走私肉流向　新北警查813處「3件可疑待化驗」

BNT學生優先打　侯友宜喊話中央：18歲以上年輕人仍沒有選擇

找黃文財入民眾黨被酸「吸韓粉票」　柯文哲：我要拐全台灣的票！

考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

快訊／新北「＋1」在新莊　同事確診匡列居隔6天陰轉陽

回顧蔡政府卡關BNT事件簿　國民黨：你終究要買復必泰

一份3種誘人吃法！台中超夯「鰻魚飯」　鮮甜魚肉+濃郁醬汁超下飯

東京帕運桌球田曉雯告捷　2連勝穩居分組龍頭

台南放寬公園設施加強清消　黃偉哲：落實防疫安心休憩

英特磊漸擺德州冰災陰霾　上半年成功轉虧為盈

快訊／農用車滑落！花蓮鶴崗採柚工人徒手擋車「慘遭夾死」

普發現金2000還不夠　嘉義市購物節再推600元「嘉遊金」

機場恐攻數小時內爆發！喀布爾上萬人危險了　英官員：情報很可靠　

營養師揭18款傳統麵包熱量　網驚：吃一顆血糖漲停板

台中工業區越南雜貨店　查獲2.2公斤不明豬肉送驗

喵喵直直撞！討撸模糊畫面「貓不見了」　她笑：手機差點被撞飛

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

政治熱門新聞

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

快訊／五倍券如何登記預約？　一張圖看4大管道「紙本＆數位綁定」

五倍券亮相！這縣市大手筆再發8000元

快訊／五倍券9月登記10月領　一路用到明年4月底

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

1300萬份好康！五倍券「綁數位」抽藝fun﹑農遊、動滋、客庄券　

快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

200萬劑BNT提早抵台！　「原本要到土耳其」成功搶到內幕曝

五倍券10月上路！蘇貞昌拍板　全民免費領5000

LIVE／五倍券來了！行政院召開記者會說明

黃子哲：高端死亡通報快於AZ、莫德納

軍公教調薪有望！蘇貞昌指示「政府帶頭示範加薪」

更多熱門

相關新聞

17名高專人才歸化台灣　文化、科技、經濟、教育領域都有

17名高專人才歸化台灣　文化、科技、經濟、教育領域都有

內政部昨（25）日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過國際知名電影攝影師美國籍包先生等17位高級專業人才，歸化我國國籍。

碩士學歷役男快報名！研發替代役甄選9/29截止

碩士學歷役男快報名！研發替代役甄選9/29截止

如何杜絕警察濫行攔檢？

如何杜絕警察濫行攔檢？

社會住宅工程流標比例高　內政部：新增2萬戶力拚年底達標

社會住宅工程流標比例高　內政部：新增2萬戶力拚年底達標

德州撲克協會賭博案無罪　內政部：尊重法院判決結果

德州撲克協會賭博案無罪　內政部：尊重法院判決結果

關鍵字：

煙火爆竹內政部跨年

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面