國慶晚會、跨年大型煙火施放　內政部新規：現場應移除不必要可燃物

▲台北101跨年煙火。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

為確保國慶晚會、跨年等大型活動施放高空煙火的安全，內政部26日部務會報通過修正辦法，新增要求施放專業爆竹煙火現場應移除不必要可燃物、延長未爆彈清點時間，並納入以電子設備施放應遵行事項，保障煙火施放安全。

內政部表示，專業爆竹煙火，具備火藥量大、危險性高等特性，如處理不慎即有危害之虞，須由專業人員施放；因此，為強化施放現場安全、降低未爆產品危險，並加強業者自主管理，內政部檢討近年施放案例，以及考量大型活動實務均採行電子設備遠距點火方式施放，在參考國外規定後，修正「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」。

為確保施放安全性，這次新增施放現場應移除不必要可燃物規定，以避免煙火的落焰引燃物品造成火災，同時參考愛爾蘭、西澳大利亞洲、澳大利亞昆士蘭州等國或地區規定，新增施放筒應穩固安裝並採一筒一彈，施放過程中不得重複裝彈。

內政部也說，同時考量施放後未爆專業爆竹煙火有安全疑慮，這次修法將未爆產品處理確保時間，從原本10鐘延長至30分鐘，亦明定清除未爆專業爆竹煙火後，才可以解除現場警戒。

此外，因應近年來國內大型施放煙火活動均採電子接線點火方式，新增規範施放人員應於施放前測試確認電子設備、線路無異常情形，且應指定專責人員負責點火工作，以加強業者自主管理，保障施放安全。

內政部指出，「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」將依法制作業程序，於近期發布施行。