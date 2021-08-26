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客家太太都用藥水泡大腸！「俊廷阿嬤」被罵爆　老廚師驚曝內幕

▲「客家太太都用藥水泡大腸」網紅阿嬤教做菜　一句話點燃引線。（圖／翻攝臉書）
▲擁有7萬多人追蹤的《俊廷阿嬤》粉絲頁，因為失言「客家太太都用藥水泡大腸」被戰翻。（圖／翻攝《俊廷阿嬤》粉絲頁，下同）

記者陳凱力／新竹報導

在臉書有5.5萬人按讚訂閱、7.7萬人追蹤的《俊廷阿嬤》粉絲頁，因為一段「客家薑絲炒大腸」的教學影片，引起「客家人」議員反彈，認為影片中提到「以前客家小姐、客家太太，大腸是泡過藥水的，吃起來就像橡皮筋」，是嚴重污辱客家人，要求公開道歉「說清楚」，否則發起拒買活動。

新竹縣議員邱振瑋痛批粉專汙衊客家人，他說自己是「俊廷阿嬤」的忠實客戶，前後買了10個左右的鍋子送親友姊妹，沒想到卻在薑絲炒大腸的教學影片中看到阿嬤說「客家小姐客家太太炒薑絲大腸都是泡藥水」，他大罵粉專是「嚴重污衊客家人的不實言語廣告」、「炒菜就炒菜賣鍋子就賣鍋子」，並表示自己身為客家人，聽了很不爽，一定要站出來力挺客家人，要求粉專道歉，否則要發起拒買。

▲「客家太太都用藥水泡大腸」網紅阿嬤教做菜　一句話點燃引線。（圖／翻攝臉書）

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▲粉絲反應兩極，不過老廚師說，業界的確有人在使用藥水泡大腸，但與「客不客家人」根本沒關係。

道地的客家子弟邱振瑋說，自己吃了40幾年的薑絲炒大腸，從來沒看過客家人用藥水泡大腸，讓認為粉專充滿歧視。有不滿的網友在粉專下留言「妳有證據說客家人的薑絲大腸都泡藥水嗎？不怕被告嗎？」，不過也有粉絲認為「要告什麼？以前的確會有人用藥水泡大腸，就像蝦仁，豆芽菜、酸菜、金針花等等，都會使用非自然的方法來改變賣相與口感。不要無限上崗一直留言詆毀別人。」

在竹東市場經營3、40年的麵攤鄭老闆說，像他們經營幾十年的小麵攤，有固定的老顧客，老顧客嘴刁，新不新鮮一吃就知道，所以他們是每天向固定的攤商購買新鮮的大腸，賣完就賣完，想吃下次請早。

因為大腸非常韌，所以在煮之前會先泡食用小蘇打和鹼水10分鐘，再下鍋料理，小蘇打和鹼水也是食用級的，嚴格來說不算「藥水」，一般家庭如果不想用小蘇打或鹼水，可以使用米酒、蔥薑蒜先和大腸一起蒸至少1個小時作為替代方案，使大腸軟化。

老闆說，的確有些攤商會因為成本考量選用冷凍大腸，那種就會泡上特殊藥水，名稱是什麼小吃攤也不知道。老闆說，這種冷凍大腸通常在送到消費者手之前就已經泡開了，買的人不知道泡過，猜測影片有爭議的「藥水」應該就是指這個，不過老闆說，泡不泡藥沒有絕對，每個料理者堅持也不一樣，就像有的廚師只用醋炒薑絲大腸，有的認為不夠味，需要加上醋精，有的則會擠幾滴檸檬增加酸度，無法一竿子打翻一船人，泡不泡藥，跟客不客家人沒有關係。

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