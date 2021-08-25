正妹主播穿越「可可西里」尖叫遇難！過程全直播　警方調查出爐

▲22歲直播主獨遊西藏遇難。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

正妹主播獨自徒步遊西藏，竟然意外身亡！河南22歲的直播主「美美」徒步西藏，過程中突然發出慘叫，接著鏡頭一片黑暗，再被發現時，已是冰冷遺體。警方初步調查，疑似是美美拉的助力車失控，導致美美遭到輾壓，因此當場身亡，詳情還在進一步調查當中。

綜合陸媒報導，22歲的美美5月1日從許昌出發，穿越可可西里無人區，拉著太陽能房車、帶上2隻寵物狗，一邊前進一邊開直播。

美美的自我介紹中寫著，雖然形單影隻，卻也享受牛馬相伴、綠草如茵與藍天白雲，出生在許昌的偏遠山村，喜歡簡單的生活、簡單的人。

而美美亮麗的外表、獨遊西藏的壯舉，吸引了7.3萬粉絲，在社交媒體上發出的每篇影像動態，都吸引了至少上千粉絲按讚，美美也時不時發佈過程中遇到的事物。

▼22歲直播主闖西藏遇難，生前時常分享獨遊過程。（圖／翻攝微博）



沒想到，美美8月21日上午開直播時，準備把手拉車推到路上去，突然發出慘叫、鏡頭開始劇烈搖晃，變成了黑畫面，讓粉絲相當緊張。

過了2天以後，美美的朋友在社交媒體上發佈消息，美美21日意外去世，屬於單方面事故，遺體已被送到格爾木，交給家屬處理後事。

警方經過調查，24日出面說明，由於美美的助力車突然失控，導致美美被輾過、當場身亡。警方呼籲，許多徒步者會拉著助力車上路，但助力車都是非機動車改成，不允許上國道，且徒步遊西藏相當危險，民眾應該注意安全。

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