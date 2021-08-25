網質疑確診數「蓋牌低報」！醫嗆活在平行時空：不值得高興嗎？

▲民眾自律配合戴口罩、遵守社交距離、減少社會人潮流動，疫情已漸趨緩。（圖／達志影像／美聯社）

記者許若茵／綜合報導

睽違108天，台灣今再度迎來本土零確診！醫師陳志金發文表示，有網友質疑確診數被「蓋牌低報」，讓他不禁反問，「這些人到底是生活在什麼樣的平行時空？」，認為「+0」是一件值得高興的事。

陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，昨日本土新增1例確診與1例死亡，卻有網友留言「台灣有沒有報小數？死亡人數和中新冠肺炎差不多，怎麼可能？」，質疑政府蓋牌低報確診人數。

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今本土無確診個案，新增死亡1例，對此，陳志金向網友喊話「這樣是不是更超出你的理解呢？」

▲網友留言。（圖／翻攝自陳志金Facebook）

陳志金表示，如果是處在單日確診人數屢創新高、死亡人數上千人狀況下的外國人，很難理解台灣現況就算了，但生活在台灣的人，為何竟然還不相信，認為是蓋牌。

陳志金提到，為何看到這麼好的數字，竟然不是感到高興、感激，而是在「靠夭崩潰」？他也開嗆「這些人到底是生活在什麼樣的平行時空？還是什麼樣的同溫層？」

陳志金說，民眾可以因為沒中頭獎而崩潰，但不解為何要因零確診而崩潰，「那不是一件值得高興的事嗎？」