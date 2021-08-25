　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網質疑確診數「蓋牌低報」！醫嗆活在平行時空：不值得高興嗎？

▲▼台灣靠民眾自律配合戴口罩、遵守社交距離、減少社會人潮流動，才能成功阻斷疫情傳播鏈。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾自律配合戴口罩、遵守社交距離、減少社會人潮流動，疫情已漸趨緩。（圖／達志影像／美聯社）

記者許若茵／綜合報導

睽違108天，台灣今再度迎來本土零確診！醫師陳志金發文表示，有網友質疑確診數被「蓋牌低報」，讓他不禁反問，「這些人到底是生活在什麼樣的平行時空？」，認為「+0」是一件值得高興的事。

陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，昨日本土新增1例確診與1例死亡，卻有網友留言「台灣有沒有報小數？死亡人數和中新冠肺炎差不多，怎麼可能？」，質疑政府蓋牌低報確診人數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今本土無確診個案，新增死亡1例，對此，陳志金向網友喊話「這樣是不是更超出你的理解呢？」

▲▼網友留言。（圖／翻攝自陳志金Facebook）

▲網友留言。（圖／翻攝自陳志金Facebook）

陳志金表示，如果是處在單日確診人數屢創新高、死亡人數上千人狀況下的外國人，很難理解台灣現況就算了，但生活在台灣的人，為何竟然還不相信，認為是蓋牌。

陳志金提到，為何看到這麼好的數字，竟然不是感到高興、感激，而是在「靠夭崩潰」？他也開嗆「這些人到底是生活在什麼樣的平行時空？還是什麼樣的同溫層？」

陳志金說，民眾可以因為沒中頭獎而崩潰，但不解為何要因零確診而崩潰，「那不是一件值得高興的事嗎？」

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
8月底「逾百萬劑疫苗」抵台　她爆：是AZ跟莫德納
確診男隱匿「打麻將11小時」傳給2牌友　下場慘曝
「麟洋」私接代言恐離隊？　財部：送銓敘部
逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選
快訊／日本「緊急事態宣言」擴大延長！8道縣列入
快訊／彰化也淪陷！5條「鹹蛋蝦子香腸」驗出非洲豬瘟
牧師自願被活埋「3天後會復活」　信徒挖墳目睹這景象嚇壞
塔利班闖進家！喜劇演員「被打成蜂窩」慘死　幼子無助哭吼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文令「入伍新兵打疫苗」！陳時中掛保證：尊重當事人選擇

教授曝挺高端3原因！打完失望嘆「怎麼這麼就結束了」

聯亞批審查片面！楊志良嗆：台灣沒資格做EUA　再譙蘇揆是王八蛋

2.8萬新進教師未接種　教育部長：8／27起配送、陸續施打

鼓勵境外生住「集中檢疫所」　教長：一天1500元！14天省4.2萬元

陌生人連6年「送生日祝福」！釣出一票人喊：我也有　背後原因超暖

確診男隱匿「曾打麻將11小時」傳給2牌友　衛生局開罰16萬！

不衝突才是感情好？專家：「吵架跟做愛一樣」關係更親密

網質疑確診數「蓋牌低報」！醫嗆活在平行時空：不值得高興嗎？

12星座做「4件事」　代表他想跟你走一輩子

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

2.8萬新進教師未接種　教育部長：8／27起配送、陸續施打

鼓勵境外生住「集中檢疫所」　教長：一天1500元！14天省4.2萬元

陌生人連6年「送生日祝福」！釣出一票人喊：我也有　背後原因超暖

確診男隱匿「曾打麻將11小時」傳給2牌友　衛生局開罰16萬！

不衝突才是感情好？專家：「吵架跟做愛一樣」關係更親密

網質疑確診數「蓋牌低報」！醫嗆活在平行時空：不值得高興嗎？

12星座做「4件事」　代表他想跟你走一輩子

快訊／非洲豬瘟疫情拉警報！3縣市月餅、香腸驗出病毒　陳吉仲19:00說明

觀光比2020年還慘！專家曝：今年剩「防疫旅館」有業績

手機弄丟12天找回！她一看「鈔票愛心」懂了：7月哥哥回來看我嗎

即日起生效！台積電通知客戶「所有製程漲價20%」

台中「澀 Sur-」勇奪米其林1星　主廚林佾華：感謝不服輸的自己

2.8萬新進教師未接種　教育部長：8／27起配送、陸續施打

新興7月EPS 0.17元、年減28.4%　主因今年超大型油輪日租過低

車髒了沒比較好洗「打完蠟無感？」　老司機神比喻：還是有效果

鞏冠長程火砲打到看不見　葉君璋看好單季30轟

快訊／阿里山林鐵佳人山平交道土石崩塌　機具搶修救出53人

勞動基金炒股案被押9個月　前勞金局組長游迺文500萬交保

《薩爾達傳說》大神4分鐘SpeedRun達成　打破16分世界紀錄

新玩具不到10分鐘解體！　半歲鳥寶「分屍超嗨」媽哭惹：我的荷包

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

再爆40多歲基隆女昨打高端後死亡！張上淳：主動脈剝離

辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！

第七輪AZ「本週公布規劃」！45萬長者還在等第二劑

網驚爆「鄧佳華已離職」！本尊回應了

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

高端開打三天「4起接種後死亡」

愛上拳擊！正妹老師「17秒跳躍擊拳」畫面曝光

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

快訊／指揮中心證實：高端接種後死亡再增3起！

更多熱門

相關新聞

日3醫療員偷打莫德納殘劑　下場曝光

日3醫療員偷打莫德納殘劑　下場曝光

日本東京都港區一處新冠疫苗接種中心本月發生3名醫療人員擅自施打殘劑的事件，且之前均已接種過2劑輝瑞疫苗，如今使用會場剩餘的莫德納殘劑，為自己接種第3劑疫苗。相關負責人表示，目前3人已被撤職。

觀光比2020還慘！估旅宿持續低迷

觀光比2020還慘！估旅宿持續低迷

越南東奧游泳隊中國籍教練隔離死亡

越南東奧游泳隊中國籍教練隔離死亡

每日只開放80車　拜訪司馬庫斯再等等

每日只開放80車　拜訪司馬庫斯再等等

狂賀+0！Foodpanda釋出「75折優惠碼」

狂賀+0！Foodpanda釋出「75折優惠碼」

關鍵字：

新冠肺炎疫情+0

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面