手機弄丟12天找回！她一看「鈔票愛心」懂了：7月哥哥回來看我嗎

▲手機不見12天找回，似乎哥哥冥冥之中安排。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

遺失近半個月的手機，竟然原封不動地回到手裡，手機殼上夾的錢、信用卡全都還在！一名女子手機不見12天，原本已經不抱希望，結果竟被人撿到警察局，裡面證件、信用卡，就連已逝哥哥親手用鈔票摺的愛心全都在，後續的巧合更讓她聯想到，「這是七月我哥放假回來看我嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她的手機弄丟12天，手機殼上還夾著身分證、2張信用卡以及摺成愛心的600元，原本以為過這麼久手機已經找不回來，結果不但找回來，甚至還原封不動，「其實最重要是這兩張褶著愛心的100跟500」，這2樣東西還在讓她最欣慰，因為這其實是已逝哥哥留下的最後禮物。

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▲原PO稱這簡直是「靈異事件」。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO透露，她在意的不是錢或手機用丟，而是哥哥留下的遺物，「當我接到東西的時候，下起太陽雨而且我竟然全身起雞皮疙瘩」，回到家以後雨又突然停了，她選擇相信這是哥哥的安排，手機以及裡面的「鈔票愛心」才會順利回到身邊，也相信那場雨是哥哥回來了，「這是七月我哥放假回來看我嗎？」

網友感動留言，「幸好這麼有意義的東西能找回來，真的太好了！很感動」、「哥哥手好巧，真的有洋蔥」、「聽老人說無故起雞皮疙瘩就是有某東西接近你，七月份，我想應該是哥哥放假回來看看妳」、「我的錢包也是有人在守護的」。