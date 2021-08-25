陳時中接受BNT貼「復必泰」！　鄉民見1理由氣昏：之前在糾結什麼

▲BNT即將來台，陳時中鬆口「接受中文復必泰標籤」引爆網友罵翻。（圖／指揮中心、CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

針對輝瑞BNT疫苗何時能夠進來國內，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25日）指出，尚未掌握到貨進度，而對於BNT疫苗標籤上有中文「復必泰」字樣，由於防疫是唯一考量，「還是會讓其來台」。消息曝光後，引發鄉民傻眼狂罵，「抹了半天復必泰，現在被打臉爽嗎？」、「我真想打爆螢幕，空耗時間」。

鴻海創辦人郭台銘22日返台，傳已將百萬劑BNT疫苗採購回國，目前更傳出會提早到8月底前到貨。不過，針對民間人士有意引進輝瑞BNT疫苗，日前卻遭部分綠營人士質疑貼有「復必泰」標籤的BNT疫苗為次級貨，影射該疫苗可能非德國製造。如今，陳時中鬆口表示，標籤上會有中文「復必泰」字樣，但由於防疫是唯一考量，還是會讓其來台，進來還要經過食藥署封緘檢驗，達到要求才能開放使用。

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▲傳郭董首批BNT八月底來台，標籤印有復必泰。（圖／翻攝郭台銘臉書）

該消息曝光後，立刻引發許多網友看傻直呼，「為了一張貼紙狂擋，笑死人的民進黨」、「抹了半天復必泰，現在被打臉爽嗎？」、「那新加坡那批早就可以打了啊」、「厲害喔，繞了一圈什麼都沒做」、「突然失智了，現在又可以有復必泰了」、「重點是先讓高端衝線上了，後面隨便沒差」、「政府的意識形態比人命重要」。

更有許多網友氣炸表示，「我真想打爆螢幕，空耗時間」、「我快氣昏」、「所以之前在糾結三小？」、「人家合法代理商，結果被台灣人黑到死」、「浪費好幾個月為了面子」、「為了擋"復必泰"這三個字 死多少人?」。

▼BNT即將來台，陳時中鬆口「接受中文復必泰標籤」引爆網友罵翻。（圖／翻攝PTT）