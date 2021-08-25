　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mini版還在

▲▼配件商曝光史上最貴iPhone 13！有4款機型　5.4吋mini版還在。（圖／翻攝自快科技）

▲配件廠商流出iPhone 13系列4款機型外觀照。（圖／翻攝自快科技）

記者張靖榕／綜合報導

此前部分報導稱蘋果已經開始錄製秋季發表會的相關影片，並預計會在9月14日左右正式召開發布會，iPhone 13系列新機便是這次最受關注的主角之一。近日iPhone 13的新照片和部分細節曝光，據了解是配件廠商所流出的，而4款新機型的尺寸都延續iPhone 12系列，iPhone 13 mini也還會推出。

快科技報導，配件廠商和iPhone 13部分細節一起曝光的資料庫顯示，新一代機型命名確認是iPhone 13，並且延續iPhone 12的方式共4款機型，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro，以及iPhone 13 Pro Max。

4款螢幕尺寸也和iPhone 12相同，iPhone 13 mini為5.4吋螢幕；iPhone 13及iPhone 13 Pro都搭載6.1吋螢幕，iPhone 13 Pro Max則是6.7吋。

iPhone 12系列去年推出不久後，即傳出iPhone 12 mini全球銷量不佳，蘋果公司內部於是決定放棄mini機型的開發；不過因為尺寸與外型相同，能夠套用同一套模具，因此iPhone 13 mini還是會推出，用以均攤成本，但這個產線下一代就會徹底消失。

mini機型因為電池續航力而不受青睞，不過這次iPhone 13全系列都升級了電池容量，若能成功解決mini機型的電力續航問題，或許會重新獲得市場歡迎。

目前所知消息包括蘋果近幾年在手機上最重大的變化，把iPhone 13全系列螢幕都「變窄」，將會讓屏幕占比更大。配置方面，iPhone 13全系列都會升級為最新的自研A15仿生晶片，此前消息稱該晶片仍然採用5奈米製程，但是升級為台積電第二代5奈米製程，能校比和5G性能都將有效提升。此外，iPhone 13的2款高階機款可能會增加1TB容量版本，比前一代512G還大，預料高階機款會是有史以來最貴的iPhone。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券來了！　5振興券抽籤方案曝
正妹老師「17秒跳躍擊拳」影片曝光　5.2萬人朝聖
史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mi
名單曝！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長、潘孟安接內政部長
郭雪芙爆新桃花「是小9歲蔡凡熙」！他悄搬進社區…共用百萬休旅
王齊麟女朋友身分起底！　形象照曝光自帶氣場

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mini版還在

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mini版還在

成年人都該懂的5條社交原則！別替他人做決定，後果太嚴重

「某國政府」積極協助下批疫苗　他曝最快到貨時間：我洩題了

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了　雜貨店靠人脈進貨「口碑不錯」

女網紅戴戒指睡覺悲劇！　影片曝醒來「拇指腫脹發紫」險壞死

鄭文燦9月掌閣揆、蘇嘉全接海基會董座？　總統府揭蔡英文內心打算

Garmin投資90億　看好台南技發展潛力

17家銀行涉理專盜領案！　4年半累積開罰1.82億

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券來了！　5振興券抽籤方案曝

彰化查獲「無國界豬肉」11包　越南小吃店冷凍櫃一開全場傻眼

手指骨折恐無法再復原！　《全明星2》房思瑜「遇紅隊爭吵」陷低潮

攏乎你啦！他「超有誠意讓路」下場曝光全網笑翻：滿滿人情味

3C家電熱門新聞

iPhone 13「4款機型」曝光！　5.4吋mini版還在

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

iPhone 13最新原型機、設計圖！　採用全新玫瑰金

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

伊萊克斯新空氣清淨機「包藏UV」安心抗菌

iPhone 12迎降價潮！高階款現省5千、入門款降到2萬以下

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

FB上互搜就變...「建議好友」？

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

iPhone 13史上最貴！　分析曝2大升級

OPPO Reno6與Reno6 Pro開箱評比

更多熱門

相關新聞

iPhone鍵盤太小？「簡單3步驟」放大　打字不再卡卡

iPhone鍵盤太小？「簡單3步驟」放大　打字不再卡卡

近年來智慧型手機越做越大，仍有許多用戶喜歡iPhone 12 mini等小螢幕尺寸的手機，因為更加便攜，手感也較佳。不過也因為螢幕小，通常這類手機的內建預設鍵盤也比較小而難以點按，覺得按鍵太小的iPhone用戶，可以試試iPhone內建的鍵盤放大功能，來讓鍵盤放大。

蘋果傳將推出新M1X Mac mini！　渲染圖曝光「配備更多連接埠」

蘋果傳將推出新M1X Mac mini！　渲染圖曝光「配備更多連接埠」

彭博社：iPhone 13不會有「螢幕下Touch ID」

彭博社：iPhone 13不會有「螢幕下Touch ID」

蘋果減肥法　時間對吃半顆就有效

蘋果減肥法　時間對吃半顆就有效

iPhone 13 Pro外洩照「玫瑰金」現身！鏡頭更凸出

iPhone 13 Pro外洩照「玫瑰金」現身！鏡頭更凸出

關鍵字：

iPhone 13蘋果apple

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

球星竟是變態殺人魔！　冰箱驚見「3顆血頭顱」

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面