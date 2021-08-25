史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mini版還在

▲配件廠商流出iPhone 13系列4款機型外觀照。（圖／翻攝自快科技）

記者張靖榕／綜合報導

此前部分報導稱蘋果已經開始錄製秋季發表會的相關影片，並預計會在9月14日左右正式召開發布會，iPhone 13系列新機便是這次最受關注的主角之一。近日iPhone 13的新照片和部分細節曝光，據了解是配件廠商所流出的，而4款新機型的尺寸都延續iPhone 12系列，iPhone 13 mini也還會推出。

快科技報導，配件廠商和iPhone 13部分細節一起曝光的資料庫顯示，新一代機型命名確認是iPhone 13，並且延續iPhone 12的方式共4款機型，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro，以及iPhone 13 Pro Max。

4款螢幕尺寸也和iPhone 12相同，iPhone 13 mini為5.4吋螢幕；iPhone 13及iPhone 13 Pro都搭載6.1吋螢幕，iPhone 13 Pro Max則是6.7吋。

iPhone 12系列去年推出不久後，即傳出iPhone 12 mini全球銷量不佳，蘋果公司內部於是決定放棄mini機型的開發；不過因為尺寸與外型相同，能夠套用同一套模具，因此iPhone 13 mini還是會推出，用以均攤成本，但這個產線下一代就會徹底消失。

mini機型因為電池續航力而不受青睞，不過這次iPhone 13全系列都升級了電池容量，若能成功解決mini機型的電力續航問題，或許會重新獲得市場歡迎。

目前所知消息包括蘋果近幾年在手機上最重大的變化，把iPhone 13全系列螢幕都「變窄」，將會讓屏幕占比更大。配置方面，iPhone 13全系列都會升級為最新的自研A15仿生晶片，此前消息稱該晶片仍然採用5奈米製程，但是升級為台積電第二代5奈米製程，能校比和5G性能都將有效提升。此外，iPhone 13的2款高階機款可能會增加1TB容量版本，比前一代512G還大，預料高階機款會是有史以來最貴的iPhone。