婆婆跟來試婚紗！現場「爆出1句」連新秘都安靜　網戳破：炫耀基因

▲試婚紗時婆婆搞得所有人很尷尬。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

跟老公去試婚紗，婆婆不只硬要跟還狂出意見！一名女子抱怨，日前去試婚紗婆婆堅持要隨行，積極參與挑婚紗的環節，彷彿是自己要穿一樣挑了好幾件，最後更在她的身高做文章，還說高跟鞋幾公分不重要，自己的女兒172公分和兒子很匹配，當著準媳婦的面開玩笑「鞋子幾公分有什麼關係？拍照那天叫妹妹一起去，妹妹站旁邊一起拍就好啦！」

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▲還沒嫁進門就被婆婆下馬威。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）



原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」表示，由於老公凹（拗）不過婆婆，試婚紗當天只好讓婆婆同行，攝影先前已經挑好一批婚紗給原PO試穿，但婆婆仍興高采烈想參與，挑了好幾件婚紗請她試，「禮服秘書就私底下跟我說沒關係，忍一下，等最後決定的時候再把婆婆挑的都摒除」，所幸有禮服秘書和門市的配合，挑婚紗的部分才順利又和氣的完成。

不過，進入選婚鞋的環節時，由於原PO身高160公分，老公身高185公分，為了畫面和諧勢必得挑一雙高跟鞋，這時婆婆看大家在討論就突然冒出一句，「鞋子幾公分有什麼關係？拍照那天叫妹妹一起去，妹妹站旁邊一起拍就好啦！」還很得意女兒172公分，自己3個小孩身高都很高，完全沒注意到現場氣氛超尷尬，原PO內心OS「請問，你是要叫我老公娶自己妹妹的意思嗎？」

▲網友認為老公也該說點話。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）



網友替原PO抱不平地說，「確定要結婚嗎？連挑婚紗你老公都能讓他媽跟了…以後大大小小的事是不是也要凹不過他媽，都讓他媽參與啊？」、「我猜測婆婆的意思不是要小姑去拍婚紗，只是趁這個話題機會炫耀她女兒172公分」、「她在炫耀她家的基因優良啦」、「拍婚照時小姑站過去是什麼鬼，要不要兩個家庭的人全站一起變全家福？」