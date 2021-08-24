高端爆死亡首例！　「AZ、莫德納」各再增1例死亡

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布疫苗接種後不良事件通報，昨天接種後不良事件有45件，非嚴重不良事件有23件，2件死亡。在高端部分，新增1例死亡通報和1例非嚴重不良事件。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，除了高端之外，2件死亡分別是1例AZ、1例莫德納，AZ個案是年齡77歲，在接種後59天發生，莫德納則是70歲個案，在接種疫苗36天後發生。而在高端部分，死亡個案則是今早證實的專欄作家，莊人祥指出，到昨天為止沒有新增其他高端疫苗接種後發生死亡的不良事件。

高端疫苗23日正式開打，24日上午傳出首例疑似接種後死亡案例。一名陸姓網路專欄作家昨日施打後，今早出現不適症狀送醫，但到院前已死亡。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前初步有心肌梗塞的可能性，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。

另外，有關施打疫苗後死亡解剖部分，累計已解剖145例，其中91例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，8例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血。

另外還有1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，4例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，2例主動脈瘤破裂，2例肺水腫，6例待釐清。