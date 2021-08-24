快訊／今日本土「只增加1例」！另有5境外、1死亡

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土病例又見警戒以來低點！中央流行疫情指揮中心今（24）公布國內新增6例新冠肺炎確定病例，其中1例本土，5例境外，另有1人死亡。國內目前已經累積超過1.5萬新冠肺炎確定病例，逾800人死亡，而近期整體疫情趨緩，指揮中心今起延長全國二級警戒到9月6日。

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▲8/24確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16044)，為本國籍70多歲男性，8月22日因其他原因就醫，採檢後於今日確診(Ct值37.7) ；衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，目前匡列家庭接觸者1人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

▲8/24疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案15877)，為80多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月27日出現食慾不振症狀，並於同日死亡；後因同住家人確診(案15851)，故於8月5日進行採檢，8月6日確診(Ct值23.8)。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月22日累計公布1萬4727位確診個案中，已有1萬3621人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

今日新增5例境外移入個案均為男性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16043、16045、16048)、印度(案16046)、土耳其(16047)入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於8月12日至8月22日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計252萬4269例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含250萬7456例排除)，其中1萬5938例確診，分別為1378例境外移入，1萬4507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計829例COVID-19死亡病例，其中821例本土，個案居住縣市分布為新北市408例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。