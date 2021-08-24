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牧羊座李智凱逼哭唐綺陽！文總揪國手meet國師　連4天視訊奧運選手

▲▼唐綺陽meet奧運國手，文化總會邀請國訓中心、Yahoo TV，促成4位奧運好手蒞臨《唐綺陽談星室》，包括桌球一姊鄭怡靜、鞍馬王子李智凱、羽球王子王子維、拳擊古靈精黃筱雯。（圖／文化總會提供）

▲唐綺陽meet奧運國手，4位奧運好手蒞臨《唐綺陽談星室》，牧羊座的理智凱甚至讓唐老師淚崩。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

文總揪國手meet國師！文化總會邀請國訓中心、Yahoo TV，促成4位奧運好手蒞臨《唐綺陽談星室》，包括桌球一姊鄭怡靜、鞍馬王子李智凱、羽球王子王子維、拳擊古靈精黃筱雯，連續4天跟人稱「國師」的唐綺陽視訊熱線，大談奧運心路歷程，唐綺陽也剖析星座對選手個性的影響。其中牧羊座李智凱的分享，甚至讓唐綺陽忍不住激動哽咽。

▲▼唐綺陽meet奧運國手，文化總會邀請國訓中心、Yahoo TV，促成4位奧運好手蒞臨《唐綺陽談星室》，包括桌球一姊鄭怡靜、鞍馬王子李智凱、羽球王子王子維、拳擊古靈精黃筱雯。（圖／文化總會提供）

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▲「桌球一姊」鄭怡靜愛喝可樂，被教練下禁令。（圖／文化總會提供）

「桌球一姊」鄭怡靜面對唐綺陽，「迷妹心」噴發，坦承自己的心願是去唐老師家吃飯聊天，被問到有沒有指定菜單時，只說「最想要偷喝可樂」！因為喝可樂成痴，一天可以喝上兩三罐，被教練下禁令，讓她直呼「教練不要看」！

由於鄭怡靜平時就會看星座運勢，穿當日幸運色去比賽，如果贏了就會繼續穿那該顏色的衣服。唐綺陽也從星座學角度分析，水瓶座的鄭怡靜與獅子座的「小林同學」林昀儒，是「命定默契」組合，而鄭怡靜透露私下兩人性格都沉默寡言，一開始因為太害羞老是不說心裡話，直到有次比賽輸了，彼此才真正打開心房，成為世界級的桌球「黃金混雙」。

而牧羊座的李智凱在賽場上完美落地後，走向教練相互擁抱的畫面感動每位觀眾，更是重現了當年紀錄片《翻滾吧！男孩》的經典畫面。從男孩轉變成男人，被問到接下來要再翻滾成什麼，李智凱幽默回答「翻滾吧老人」，讓唐綺陽當場笑開懷。

李智凱在節目中分享，奪下銀牌自日本返台，解除隔離後和父母再次見面的瞬間很激動，互相擁抱後父母都哭了。他也透露，在金牌戰看到分數那瞬間眼眶紅了，一是覺得20年的努力沒有白費；二是原本認為很有機會打敗金牌選手，可惜仍居次。但轉念一想代表下次可以更加油，給自己一個努力的空間，也非常感謝教練林育信和家人的支持與陪伴，讓唐綺陽在節目中忍不住激動哽咽。

▲▼唐綺陽meet奧運國手，文化總會邀請國訓中心、Yahoo TV，促成4位奧運好手蒞臨《唐綺陽談星室》，包括桌球一姊鄭怡靜、鞍馬王子李智凱、羽球王子王子維、拳擊古靈精黃筱雯。（圖／文化總會提供）

▲王子維自信說，「我以站上頒獎台為目標！」（圖／文化總會提供）

王子維則是分享自己相當注重賽前「儀式感」，從比賽前一天晚上就會徹底執行，「一定要充分休息，賽前一定要吃澱粉，熱身全部照排好的順序走一趟，完成後才會比較踏實」。同時也透露自己的思緒較難抓回來、需要花較多時間調整穩定情緒，唐綺陽也指點，「雙魚座的確容易有小劇場，一旦讓想像力奔馳，就會不知道飛去哪」。

此次奧運對決「前世界球王」安賽龍吞敗，雖然樂天陽光的王子維說比賽時一點也不緊張，但賽後還是在深夜失落偷哭，唐綺陽問到下一屆會不會把安賽龍當成目標？王子維自信笑答，「我以站上頒獎台為目標！」

▲▼唐綺陽meet奧運國手，文化總會邀請國訓中心、Yahoo TV，促成4位奧運好手蒞臨《唐綺陽談星室》，包括桌球一姊鄭怡靜、鞍馬王子李智凱、羽球王子王子維、拳擊古靈精黃筱雯。（圖／文化總會提供）

▲黃筱雯曝光比賽必備的兩項幸運物，一是傳說中的「小被被」。（圖／文化總會提供）

黃筱雯則在節目上曝光比賽必備的兩項幸運物，一是傳說中的「小被被」，表示出國比賽一定會帶上小被被，沒有它就會睡不好，還透露它的小名叫「臭臭」，但黃筱雯強調它不臭，而且不能洗，讓唐綺陽興奮大喊「我一直很想訪有小被被的人」。

第二幸運物，是刺青師爸爸在黃筱雯成年時，送她人生第一個刺青，位置在左邊鎖骨下，文字為「拳擊女孩，記得妳為什麼開心」，表示爸爸希望她不忘初衷，這句話刺在身上也刺在心上，「每次上場前都會看一下，是我的幸運物」。

《唐綺陽談星室》專訪奧運選手共有4集，自8/23至8/26，每天晚上10點半，在文化總會、Yahoo TV等平台播出。

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