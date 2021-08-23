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吳亦凡「背後神秘金主」現狀超慘！　女兒曾和歐陽娜娜愛上同一人

▲▼吳亦凡背後金主也慘了。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡背後金主也慘了。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，以涉嫌強姦罪批准逮捕男星吳亦凡。日前，陸媒再曝，他的背後金主疑似也慘了。據悉，曾與吳亦凡交往甚密、名下公司代理他演藝事務的富商綦建虹，其個人豪宅也在近期接連被司法拍賣。目前，綦建虹名下已無可供執行的財產。

據《時代周報》報導，根據阿里巴巴司法拍賣網路平台顯示，北京市第三中級人民法院將對綦建虹位於北京市朝陽區幸福二村40號樓的不動產進行公開拍賣，合計起拍價約4.2億元人民幣（約新台幣18.08億元）。此外，3個月前，綦建虹位於北京朝陽區的一套房產，也以1.66億元（人民幣，下同）拍出。

綦建虹現為耀萊控股有限公司唯一實益擁有人、耀萊集團榮譽主席，投資領域涉及許多高端奢華品牌，包含汽車、鐘表、珠寶、雪茄等代理銷售，還有文化影視傳媒、飛機展示飛行員培訓以及參與與中投有關的投資等。2017年，他以160億元財富值位居「胡潤中國富豪榜」第199位。

但據報導，2018年，綦建虹因捲入廈門國際信託公司公證債權文書一案，被北京市第二中級人民法院列為失信被執行人，耀萊文化所持文投控股全部股票也被司法凍結或輪候凍結。他此後陸續退出耀萊影城在各地的分公司法定代表人，同年8月，因個人身體原因，提請辭去文投控股董事及董事會下設各專業委員會的相關職務。

3年之後，目前綦建虹有多條被執行人信息和終本案件，未履行總金額超14億元。截至今年5月，綦建虹名下位於北京、天津和鄭州等多套房產及名下車輛被法院輪候查封。此外，耀萊文化持有的杭州金龍佳沃投資管理合夥企業等公司的股權，也被法院輪候凍結。

此外，大陸名媛綦美合是綦建虹的女兒，曾被爆和歐陽娜娜愛上同一人，也就是知名導演陳凱歌的兒子陳飛宇。

►油頭、稀疏有救了！

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