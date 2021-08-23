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柯文哲點出動物之家喊卡2原因　痛批中央「國家政策失調」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾、袁茵／台北報導

柯文哲為被安樂死的154隻走私貓喊話「善待動物」，卻被爆料，台北市政府改建動物之家經評估再追加2.2億，總經費超過8億，柯文哲不滿費用太高而喊卡。對此，柯文哲23日在防疫記者會提出2個原因，並批評怎麼會讓營建費用在過去一年漲那麼多，「國家的政策是失調的」。

柯文哲表示，本來動物之家要改建，之所以暫緩有2個原因，第一、預算從5億多跳到8億多，去年到今年整隔台灣營造物價上漲14%，這並非個案，南北還土建標案都流標兩次，這是國家問題，幾億元的重大工程這還只是5億，捷運是幾百億的，目前南北還6個土建標案都流標2次，這是大問題，缺工缺料營建物價大漲，特別是鋼筋漲56%，很多預算都要停下思考。

柯文哲指出第二個原因，目前動物之家蓋在垃圾山上，當時說要往下挖，一年前處理一立方公尺的廢棄物、垃圾，大概是600至800元，現在是8000元至10000元，漲快10倍，真的要在垃圾山改建，需要再思考。

柯文哲提到，工程有蓋社中繼之家，給這些流浪貓犬改善居住地點，用幾年沒問題，讓他們有比較好的居住環境，改建壓力就比較小了；此外，是否蓋在垃圾山上內部還在檢討，需要專業檢討，內湖垃圾山要處理需要長遠規劃，不要為了一個動物之家，整個垃圾山不處理，要處理就要整個處理，目前思考是否要蓋在那裡，要不要換地方。

柯文哲提及，特別是養犬貓是否放到保護區，此外，動物之家是鄰避設施，思考是否移動人口較少的地方，既然中繼之家已經有了，貓犬收容沒問題沒時間壓力，主體建築要不要換地方可以再討論，預算先流著。

柯文哲指出，過去一年營建物價漲這麼多，國家怎麼會整個失控？大陸熱錢回來5000億元，整個ICT都在搶建廠房，前瞻計畫8400億元也下去，如果要重來一遍的話，其實國家的公共工程委員會把把國家做的工程排啟來，如果沒時間順序，要調，現在一大堆的錢都跑去營建業，造成漲這麼多，這是行政失能的例子。

柯文哲認為，政府預算沒編排好，造成台灣營建業成本大漲，他剛當市長，2013年世大運發包，世大運的社宅當時是選手村，一坪才8.5萬元，現在北市社宅一坪沒20萬標不出來，成長快2.5倍，怎麼會讓營建費用在短短幾年、特別在過去一年實在漲太多，「國家的政策是失調的，這還是要反省啦！講了我看他們也不會在意這個」，很多國家公共工程是需要規劃的。

台北市副市長黃珊珊補充，市長在任內做了很多友善動物的政策，包括市議員爭取很多動物的運動公園、活動場地，每個行政區都有，現在動物可以上公車、捷運。

黃珊珊表示，動物之家改建喊卡，是因為5.8億飆到8億，有2億多都是營建業廢棄物的垃圾處理費，市長認為將近4分之1的錢如果只是拿來做垃圾處理，不如拿來做動物福利的提升，會用在動物保育和動物福利上，而不是單純的做垃圾處理。

黃珊珊指出，會把相關的預算在這個月就會送到議會去，會說明當時通過的是5.8億，如果按照現在的物價，可能要砍掉很多的坪數，北市府不想要砍掉這些坪數，希望還是可以維持蓋一個現代化的動物之家這樣的理想，希望找到更適合的地方。

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