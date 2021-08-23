山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指戴著戒指」

▲男女骨架相擁，姿態自然。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

考古專家近日發表一座北魏「擁抱墓」的研究成果，此墓葬是2020年在山西大同的房地產施工建設中發現，罕見的是，墓葬中一對成年男女的骨架擁抱在一起。

根據《新華社》報導，該墓葬是一座同穴單棺合葬墓，男性墓主與女性墓主面對面側臥，男性右手搭在女性腰部，將女性環抱在懷中；女性墓主頭枕在男性肩部，左手自然搭在男性腹部，左手無名指上戴著一枚銀色素面戒指。兩位墓主親密擁抱在一起，姿態自然、動作舒展。

大同市考古研究所副所長侯曉剛表示，該墓葬是2020年在房地產施工建設中被發現，之後大同市考古研究所與吉林大學、廈門大學、美國得克薩斯A&M大學等多個單位合作，對此墓葬進行了研究。

▼女墓主無名指戴著戒指。（圖／翻攝中新網）



侯曉剛指出，研究人員通過人骨檢測分析推斷，男性墓主身高估計為1.615米，死亡年齡大概在29歲到35歲；女性墓主身高估計為1.571米，死亡年齡大約為35歲到40歲。根據墓葬形制、陪葬品來推斷，墓主是平民。

侯曉剛提到，男性墓主右臂存在未癒合的感染性骨折創傷，並因敗血症而死，女性墓主並不是與男性墓主同時死亡，可能在男墓主死亡不久後，因一氧化碳中毒而死。兩人死後，在身體仍柔軟時同時下葬，並被擺成了相擁相抱的姿勢。