丸龜製麵最大賣點「不是烏龍麵」？老饕全衝著1食材：加爆就完美

▲丸龜製麵。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日系美食深受台灣人喜愛，知名連鎖店「丸龜製麵」（丸亀製麺）也獲得大票人青睞，常常都是大排長龍。就有網友好奇，專賣烏龍麵的「丸龜製麵」賣點在哪？貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都點名「天婦羅花」很加分，每次點了烏龍麵後，都一定要加好加滿。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「丸龜製麵的吃點在哪」為題丟出討論，他認為丸龜製麵的湯頭很普通，麵條也是一般烏龍麵的口感，不足以讓人驚艷，只有炸物不錯吃，但也不到絕頂美味，丸龜製麵的特色是什麼？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「麵X打台式假烏龍麵」、「相對便宜又有日本味的烏龍麵」、「炸物和飯糰」、「豆皮超好吃」、「擺在美食街戰力還不錯」、「整體還不錯呀，蠻清淡的，適合一個人下班吃」、「冷麵蠻好吃的啊」、「小碗清麵+一堆炸物超爽」。

▲丸龜製麵在台灣剛開幕時，生意就已經非常好。（圖／業者提供）

其中，還有不少人大讚，「炸物的屑屑是本體」、「天婦羅屑屑」、「炸渣，其他都可取代」、「屑屑加爆」、「蔥跟炸的麵皮」、「蔥跟屑屑加滿，其他點什麼隨便」、「炸屑屑」、「炸麵渣隨你吃」、「蔥跟炸屑」、「蔥加爆、屑屑加爆、蒜泥加爆」、「香脆脆油渣渣加爆」、「屑屑真的好吃」、「炸麵粉屑」、「加一堆天婦羅屑跟一堆蔥，完美」。

此外，本站曾報導《烏龍麵店員工po文教點餐 網震驚...釣出同行嘆「很多人不懂」》，先前在丸龜製麵上班的員工曾公開點餐步驟，並透露所有湯都能續加，炸物也可以單點。

1.跟店員點餐。

2.拿黑色托盤在旁邊軌道等候，並順著方向前進。

3.若需要夾炸物，請拿白色盤子，而夾子使用完後務必放回原位，別放在托盤上。

4.選好餐點後，就可以把托盤推到收銀台前結帳。

5.加配料（可加可不加），店家提供的配料包括，天婦羅醬、高湯醬油、胡麻醬、黃芥末醬、胡椒鹽、七味粉、辣椒粉、芝麻、天婦羅花、蔥花、薑泥，可選擇直接加在麵裡（或飯裡），也可以拿旁邊小碟子裝，不過因為外帶蓋也放在配料區，請大家不要搞錯，把外帶蓋拿來裝配料。