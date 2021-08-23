焦糖接種高端了！秀愛國手臂比讚「高端早晚會獲國際認證」

記者林育綾、張乃文／台北報導

國產疫苗今開打，國內不少知名人士響應預約，包括總統蔡英文、副總統賴清德、民進黨立委高嘉瑜、時事網紅焦糖陳嘉行、資深媒體人周玉蔻等，都已表態力挺高端且完成預約。其中，焦糖陳嘉行也因多次發文表達立場，受到不少關注，而今他也在新光醫院施打高端疫苗。

▲焦糖陳嘉行前往新光醫院施打高端。（圖／記者林育綾攝，下同）

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焦糖日前在臉書宣布成功預約到高端疫苗的好消息時，更直呼，「上次這樣搶訂是幫我媽我姊買江蕙演唱會門票，剛剛按到手機都快燒起來了，終於⋯⋯。」藏不住興奮激動的情緒。此外，焦糖也強調這是他施打新冠疫苗的第一針，「那些在PTT肝粉版造謠說我已經打AZ的，趕快去請款免得刪文後金主不認帳⋯⋯。」

焦糖也宣告，他在8/23早上09:00 ，於士林新光醫院（科教館一樓北門）打國產高端疫苗，「歡迎大家來見證我成為高端人士」。而焦糖依約前往注射完畢，更開心拿著小黃卡、秀出接種手臂，他更拿接種卡給現場記者看，「注意看這上面的M是高端不是莫德納」。

焦糖表示，自己平常就有在捐血，施打不會緊張，反而很開心、心情很好。他也認為，疫情爆發以來，世界死了這麼多人，雖然大家平常有些政治口水戰，但都是希望趕快恢復正常生活。

焦糖指出，有些國家的疫苗不能有EUA，是疫苗廠商競爭問題，但不代表它是不好的疫苗。他直言，高端早晚會獲取國際認證，既然自己這麼被關注，就來支持高端。