走私動物「免死條件」曝光！醫師：行政部門有很大的運作空間

▲潘建志對這次貓咪安樂死的事件發表看法。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

高雄海巡19日查獲154隻走私貓，貓咪21日下午全被安樂死。對此，精神科醫師潘建志22日揭露走私動物的「免死條件」，並根據法律位階來分析，這些作業程序其實也能修改，「『走私沒入動物及其產品處理作業程序』出手這麼重，有沒有牴觸動物保護法的立法精神呢?立法委員們可以好好思考。」

潘建志在臉書上說明，這次將貓咪們全數安樂死，是依據《走私沒入動物及其產品處理作業程序》，而《作業程序》在法律位階上，是最低的「行政命令」位階，行政部門公告後，送立院存查，除非抵觸憲法或法律，一般來說都會通過。

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潘建志表示，這次依循的作業程序，是民國96年制訂、102年修正通過的，雖然農委會主委陳吉仲說「安樂死萬不得已」，但實際上，農委會內部可以啟動修改，「又不是沒改過。」

▼海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓，已全數安樂死。（圖／記者洪靖宜翻攝）



潘建志提到，立院通過了《動保法》，但此次走私發生，作業程序出手相當重，是否有抵觸《動保法》的立法精神，委員們可以好好思考。

此外，潘建志還說，依據作業程序的流程，並非所有走私動物都要走上這條路，若走私的動物類別，是除了禽鳥類以外的保育類動物，就能夠免死，但假設這些保育類有「傳染動物傳染病之虞」，還是要安樂死。

不過，潘建志補充，這個「之虞」意味著「有可能」，文言文解釋空間相當廣，只要是活著，就有可能感染傳染病，來自疫區也有可能，但反過來說，就算真的生病，也可以隔離、投藥，等到治療完畢再打疫苗，就不會有「之虞」了，行政部門有很大的自由運作空間。

潘建志提到，若這次走私進來的，是超級保育類動物，例如台灣雲豹，若走私進來時，雲豹得了新冠病毒，應該也會傾全國之力，想辦法救活。

潘建志說，台灣已非殖民地，法律是人民集體意志的展現，只要透過民主程序，憲法、法律、行政命令等，都能夠修改，希望愛護動物如親人的人，能夠繼續加油。

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