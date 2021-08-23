反對修法認養走私貓　獸醫學者揭2原因：台灣變狂犬病疫區誰負責

記者黃翊婷／綜合報導

高雄海巡署查獲154隻走私貓，全數被防檢局依法安樂死，掀起社會兩派意見爭論。雖然總統蔡英文承諾修法，但台大獸醫專業學院退休教授費昌勇22日在臉書PO文呼籲，「不要輕言修法讓走私貓狗被認養」、「這件事防檢局做的完全正確！該修法的應該是嚴懲走私」。

▲海巡署查獲漁船走私未檢疫的貓。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

154隻走私貓21日被安樂死之後，引起社會正反意見熱議。台灣動保行政監督聯盟認為，安樂死的速度不應執行這麼快，台灣還有30多間公立動物收容所，可以進行暫時性的隔離；高雄市關懷流浪動物協會也認為，現行的動保法已不適用，應該修法。

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對此，總統蔡英文21日深夜在臉書發文，承諾修法避免憾事再度發生。農委會主委陳吉仲22日在記者會上也表示，可以理解民眾的意見及反應，但考量貓的疫病即使檢疫完成，仍可能有長期的潛伏期，且有狂犬病的貓犬若咬到人，致死率是百分之百，第一線的獸醫執行安樂死時也很心痛，不過為了保護國內的動物，必須做出專業的判斷，加上所有的決定都是他下達，批評、譴責都由他來負責。

▲涉嫌走私154隻貓的林姓船長被移送至地檢署。

台大獸醫專業學院退休教授費昌勇22日在臉書PO文呼籲蔡政府，「不要輕言修法讓走私貓狗被認養！」並列出兩點原因，首先走私動物大多來自國外無照、非法的繁殖場，這麼大規模的走私必定來自多處無照繁殖場；其次，他強調，貓的狂犬病潛伏期從數週、數月到數年不等，狗則是3至8週，「台灣人認養數月之後萬一某些家庭爆發狂犬病，飼主死亡，疫情到處流竄，台灣變成狂犬病疫區，責任該由誰負責？這件事防檢局做的完全正確！該修法的應該是嚴懲走私！」

律師林智群同樣在臉書發聲，他認為，安樂死154隻走私貓看起來殘忍，但如果換一個角度想，其實也是在保護台灣境內的貓，而且任何走私進來的動物不論是烏龜或蛇，甚至是保育類動物，如果有傳染病風險，最後結果都是銷毀，為了避免外來傳染病進入台灣，不得不如此，「如果一些不知名傳染病進來了，境內貓咪也有風險」、「要怪，就怪那些走私者跟下單的業者吧」。