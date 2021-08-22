疫情二級警戒延長解禁無解　台南娛樂業者：快活不下去！

▲中央疫情指揮中心21日宣布二級警戒延長2周，惟17項娛樂場所仍持續禁止營業，台南育樂事業商業權益促進會對此十分失望，直喊「快活不下去了」。（圖／示意圖，記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心21日宣布二級警戒延長2周，惟17項娛樂場所仍持續禁止營業，台南育樂事業商業權益促進會對此十分失望，感嘆合法營業卻受政府以防疫為由嚴厲打壓，非法業者反能在夾縫中求生存十分無奈，對於禁令一延再延，直嘆：「快活不下去了」！

台灣疫情趨緩，疫情警戒從三級降為二級，二級再延長二周，也開放夜市、小吃店、餐飲業有條件內用，坊間經濟逐漸回溫，戶內戶外恢復人潮，唯有包括八大行業在內的17項娛樂場所卻遲遲等不到政府宣布「解禁」，給業者生機。

台南市數家合法設立的娛樂場所包括舞廳、遊藝場、夜店與酒店業者，以「萬象舞廳」為首，日前籌組「台南育樂事業商業權益促進會」來進行自救，該會針對政府對娛樂場所的禁令一延再延，將進一步研商因應之道，謀求「復業」的機會。

「台南育樂事業商業權益促進會」理事長曾正義指出，合法登記的舞廳、酒店目前仍然無法營業，但卻有登記為餐飲零售業的酒吧卻能營業，更有掛羊頭賣狗肉的按摩業、理容業大賺「解封財」，這對合法娛樂場所業者極不公平。

曾正義表示，育樂事業場所持續遭禁止營業，本來想帶同業前往台北舉牌陳情，最後在友人勸說下取消北上陳情之舉，但他真誠向政府喊話，相關業者及從業人員也要生存，再不開放他們營業，相關行業人員都快「活不下去了！」，請政府能聽到他們為生存發出的卑微的聲音，他們也願意配合相關防疫指引，只要讓他們能恢復營業。

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