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鬼月諸事不宜？　中壢6對男女中元節一對一相親

▲不畏農曆七月禁忌？中元節未婚聯誼找愛情奮勇前進

▲中壢美滿中心表示，有些禁忌有其道理存在，但竟幸福要自己創造。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆七月是鬼月，國人認為諸事不宜，但桃園中壢美滿中心卻有六對男女，堅持在今天中元節參加「個別一對一」相親。32歲的劉姓女老師認為，現在是甚麼年代，如果有男生認為農曆七月是禁忌，根本是食古不化的人，這種死守又不知道變通的人，說木訥還算客氣，根本是沒有創新突破的精神，不是理想對象。

今年38歲的張姓婦人堅持在中元節安排「第二春」見面，在公司擔任會計的張婦認為，現在疫情當前，如果在中元節認識異性，而且結婚，將來每年中元節是多麼讓人「悸動」的難忘時光。而35歲的竹科工程師認為，日子天天要過，如果迷信「吉、凶」日，不但沒必要，而且讓人懷疑今夕何夕？他希望未來的另一半自在過日子，甚至無神論的女生也可以接受。

家住平鎮，20年前的農曆七月，在中壢區美滿服務中心認識另一半的林姓婦人，1993年生下一女，擔任護理師的女兒剛好中元節休假，她說，自己七月結婚，婚後夫妻感情不差，護理師女兒天天面對疫情，中元節怕甚麼！

中壢區美滿中心表示，農曆七月是鬼月，尤其是中元節更是吉事不辦，早期甚至認為跟本不會相親更遑論結婚，然科學化的今天，有些禁忌有其道理存在，但也不必一昧迷信，畢竟幸福是要自己創造。

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