中介機構被監管調查！比亞迪半導體在內61家公司IPO遭拖累喊卡

▲比亞迪。（圖／翻攝BYD）

記者蔡紹堅／綜合報導

比亞迪旗下汽車晶片廠「比亞迪半導體」原本正在深圳創業板進行IPO審核，但負責此案輔導上市的「天元律師事務所」卻被大陸證監會立案調查，使得比亞迪半導體遭到拖累，IPO審核被迫中止。根據陸媒統計，截至20日，同樣受到牽連的擬上市公司已達到61家。

天元律師事務所會被立案調查，是因為其曾受藍山科技聘請協助精選層公開發行，但藍山科技去年卻爆出財務造假醜聞，導致天元在內的4間中介機構都被大陸證監會立案調查。

根據《財新網》報導，受藍山科技財務造假案牽連的擬上市公司已達到61家，包含比亞迪半導體、斯特威電子、北京富吉瑞光電、江蘇高凱精密流體技術、廣東百合醫療等。

對此，比亞迪半導體發言人表示，公司現在會盡快推進一些覆核的報告，至於會不會更換律師事務所，目前還不清楚。

比亞迪半導體在大陸有「車芯第一股」的外號，在車用半導體嚴重缺貨的背景下，市場對其抱以厚望，認為其有望緩解車用半導體嚴重缺貨的情況，並在新能源汽車的長期發展趨勢之中打下一片江山。

資料顯示，比亞迪半導體成立於2004年，至今已走過17個年頭，主營業務覆蓋功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，擁有包晶片片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用在內的一體化經營全產業鏈。

此外，比亞迪半導體也積極發展絕緣柵雙極電晶體（IGBT），擁有包含設計、製造、封裝、整車應用等較完整的車規級IGBT產業鏈環節。比亞迪半導體董事長兼總經理陳剛在接受採訪時曾表示，智能汽車時代，車規級半導體創造了巨額市場增量，光是IGBT的成本，就佔整車約5%。