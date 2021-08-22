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酒測攔查點不停！她收18萬罰單提告　警「沒放告示牌」吞敗

▲桃園市王姓男子去年9月間凌晨被龍潭警方臨檢查出酒測值超標，王男辯稱是在車上睡夢中被警喚醒，他沒有酒駕事實。（示意圖／東森新聞雲資料照）

▲阮姓女子去年無故闖越酒測攔查點，被員警開出一張18萬的罰單，卻因為員警並未設置告示牌，而撤銷罰單。（示意圖／資料照）

記者林冠吟／高雄報導

一名阮姓越南籍女子去年8月騎車行經高雄三民區中博高架橋下，遇到員警設立酒駕攔查點，卻不依指示停車接受稽查，反而違規闖越，被依法開罰18萬元，阮女不服，向主管機關申訴未果後，再提行政訴訟。高雄地院審理後，卻判其勝訴，撤回罰單。

阮姓越南籍女子去年8月騎乘機車，行經三民區中博高架橋下員警所設立的酒測攔查點時，卻未依規定停車接受稽查，違規闖越攔查點後，慘被員警依法開出一張高達18萬元的罰單。阮女不服，向主管機關申訴未果後，再提行政訴訟。

庭審時，阮女向法官強調，自己是越南籍配偶，看不懂中文，因此在行經攔查點時才未停車繼續向前，而且當時攔查的員警，並未以手勢或指揮棒指示其停車受檢，反而是尾隨在她機車後面後，再將她攔停稽查。阮女的律師也提出證據指出，根據三民第一分局所提供的畫面顯示，員警所設置的酒測攔查點並未依規定設置「執行酒測勤務」或「停車酒測」的告示牌，顯見員警有疏失，主張撤銷原處分。

三民第一分局則回應，當時攔檢站部屬5部巡邏警車、2部巡邏機車、8名警員、數個三角錐和至少3個以上的酒測攔檢告示牌，且勤務警示燈閃亮，一般駕駛人應可以輕易辨識，並依循員警指示停車受檢，且當時員警亦有揮動閃光指揮棒，示意機車停車受檢，但阮女卻繞開員警，逕自離去，員警隨後也騎車追逐要求阮女停車受檢。

三民第一分局主張，阮女因恐被攔檢，刻意加速離去，其不依指示停車受檢事實明確，當時更難以要求員警冒著被撞危險，阻擋阮女騎車離去，不能因她不懂中文，就闖越攔查點，拒絕停車受檢，要求駁回阮女訴求。

高雄地院審酌相關證據後卻發現，當天的酒測勤務現場卻沒有設置任何標示「執行酒測勤務」的告示牌，而告示牌為執行程序要件。儘管員警有提供攔查點的部屬圖，部屬圖上畫有3處LED燈，但卻看不出LED內容為何，員警更沒有提出積極證據證明，不能因此推定阮女有故意或過失闖越酒測攔查點的行為，認為事證不足，判阮女勝訴，撤銷罰單。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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