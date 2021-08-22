民怨醫院「自費PCR」不同調！北市衛生局曝「關鍵原因」

▲各大醫院落實手術前PCR採檢陰性證明。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情未停，各大醫院也落實手術核酸檢測PCR篩檢陰性才能進行，其中也包括門診手術，但有民眾抱怨，台北市還有7家醫院開放免費PCR篩檢，但有些醫院連門診手術加上自費篩檢，花費就要近萬元，讓不少人抱怨各醫院標準不一。對此，台北市衛生局也解釋，7家醫院公費部分，是為了公共衛生防治業務需要，不是給民眾個人需求。

針對自費採檢一事，台北市衛生局專委歐佳齡受訪時表示，公費採檢7家醫院部分除了台北市立聯合醫院5個院區，還包括萬芳醫院和關渡醫院，公費是為了公共衛生防治業務需要，不要給民眾個人需求。

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歐佳齡解釋，例如發生社區感染，為了要找出社區感染源，一定會做疫調匡列，就是現在強調的「精準疫調」，那這塊就是請匡列民眾到7家醫院公費採檢，如果是民眾個人要手術或出國需要陰性證明，則是個人需求，這就不屬於公共衛生防治業務需要。

而針對手術需求自費採檢，台大醫院回應，為保護病人安全，希望病人配合醫療做篩檢，針對患者反映，會持續和該個案溝通。北醫附醫則表示，由於手術為近距離接觸及所需時間較長，考量病患安全及相關防疫需求，因此接受門診手術者須持手術前3日內之PCR陰性報告，民眾可依自身需求，選擇PCR採檢的醫療機構，門診手術需自費2000元PCR費用。