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政府安樂死154隻走私貓　孫大千怒批「劊子手」：蔡英文居然裝死

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

海巡署近日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓咪牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，而動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死。對此，國民黨政策會副執行長孫大千晚間在臉書批評，這真的是一件令人髮指的行為！政府為什麼要成為殘害生命的劊子手？

「被走私154位喵星人，在國際流浪動物日的這一天，被農委會防檢局實施火化安樂死。」孫大千批評，走私者活得好好的，被走私的生命卻要面臨安樂死，這不是一個很奇怪的邏輯嗎？

孫大千說，雖然牠們不是人類，但是也是一條又一條活生生的生命，什麼叫做「已經銷毀了」？難道政府官員就不能夠認真地思考一個真正符合人道精神的處理方式嗎？總統蔡英文在過去藉著喵星人衝高了多少網路聲量，現在居然可以裝死裝睡裝糊塗嗎？

孫大千認為，處置走私動物的相關規範應該與時俱進調整，政府大可針對被查獲的走私動物進行檢疫工作，或者聯繫走私來源國家進行遣返，無論如何，都不應該用銷毁的方式來處理。

孫大千也表示，「有許多國人過去返國時同樣攜帶寵物，只要按照政府規定的檢疫程序，一樣可以入境，政府官員其實只是怕麻煩吧？」「願這些無辜的生命安息！」

▼孫大千21日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▼孫大千21日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

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