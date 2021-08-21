154隻走私貓遭安樂　柯文哲難過：動物的命也是命

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

今（21）日是國際流浪動物日，不過動植物防疫檢疫局高雄分局21日下午卻證實，針對海巡署19日查獲的154隻走私貓，已全數安樂死，引起國人愕然。對此，台北市長柯文哲晚間表示，不能善待動物，不算是進步的國家；即使自己不是動物保護人士，但他珍惜每一個生命，相信愛護貓咪的總統蔡英文，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。

海巡署19日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓咪牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，但動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死。

對此，柯文哲21日晚間在臉書表示，不能善待動物，不算是進步的國家。今天是國際流浪動物日，卻傳出154隻走私貓咪被安樂死，不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感。

「走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口。」柯文哲說，自己不是動物保護人士，但他珍惜每一個生命，相信愛護貓咪的蔡英文，一定也對這些貓咪的逝去非常有感，因此他要呼籲嚴查動物走私的行為，也要阻止這種悲劇再發生。

柯文哲認為，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命；這不是倡議或請求，而是「應該要」、而且「絕對要」這麼做。

另外，柯文哲也用Hasgtag強調，「尊重每一條生命」、「動物的命也是命」。