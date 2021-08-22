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快訊／火速「安樂死154走私貓」引爆輿論　農委會主委晚間緊急解釋

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲防檢局21日下午火速將走私貓全數安樂死，消息引起社會議論。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄海巡19日查獲154隻走私貓，防檢局21日下午將貓咪全數安樂死，消息引起社會議論。對此，農委會主委陳吉仲21日晚間表示，對貓咪進行人道處理，是為保護國民、國內寵物、環境生態及產業，「實在是萬不得已的措施」、「未來會再研擬更周延的制度，兼顧嚴格防疫與動物權利，讓執行更符合人道精神」。

農委會主委陳吉仲21日晚間表示，海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，防檢局21日下午已依法執行人道處理，「今天防檢局的獸醫師們，都是懷著百般痛苦的心情執行人道處理，但為了保護國民、國內寵物、環境生態及產業，這實在是萬不得已的措施」。

他說，包含貓在內的溫血動物，都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

這一次事件有許多討論及批評，他是負責國內所有動植物防疫工作的指揮官，因此任何批評和譴責，皆由他個人負責和承擔。

▲▼內政部長徐國勇 農委會主委陳吉仲 勞動部長許銘春 立法院聯席審查紓困4.0特別預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

他也嚴厲譴責，這一些圖謀一己私利、罔顧國人及動物安全，走私大量貓隻的不肖業者及其他協助者，應依法受到最嚴厲的制裁，「我們將從重處理，吊銷涉案漁船的漁業執照、船長執業證書及船員手冊，將犯下如此可惡罪行的一干人等逐出漁業界」。

他最後說，建議立法院未來要修改「懲治走私條例」，加重走私動植物的刑責，並強制規定國內寵物販售，均須出具來源證明，鼓勵領養代替購買，防堵有利可圖的走私行為，「我們也會檢討再研擬更周延的制度，兼顧嚴格的防疫作為與動物權利的作法，讓執行能更符合人道精神」。

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