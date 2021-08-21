筋肉媽媽打AZ後肺栓塞！疫苗血栓不良反應「最新數據」曝光

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

網紅筋肉媽媽接種AZ疫苗之後出現肺栓塞情況。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前國內類似不良事件通報有2類，分別是深層靜脈栓塞與肺栓塞，各有30多人發生，但目前觀察通報發生人數並沒有超過預期值，尚無明確結論。

筋肉媽媽8月初接種了第一劑AZ疫苗後，身體開始出現心跳加快、頭痛等副作用，沒想到就醫檢查後發現「血栓指數高」，事隔幾天，她20日透露進一步做了核子醫學檢查確認有肺栓塞，「我現在很難受想哭，因為醫生說，一旦曾經靜脈栓塞，這輩子都可能復發。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，類似接種疫苗後不良事件通報有兩種，一個深層靜脈栓塞，統計至8月11日一共有34起，年齡範圍在24.9歲到87.9歲之間，發病時序從1天到63天；另一種則是肺栓塞，總計通報案件32件，年齡從24.5歲到94.1歲，發病時序從小於1天到31天。

莊人祥說，目前這兩種不良事件通報，通報值都沒有高過背景預期值，也有可能累積觀察還較短，目前沒有明確結論。

根據指揮中心統計，昨（19）日新冠疫苗接種2萬4,726人次；截至目前為止，累計接種100萬14,566人次，其中AZ接種 637萬2,240人次，莫德納接種364萬2,326人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率 39.49%，劑次人口比 42.67 (劑/每百人)。