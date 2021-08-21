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澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

▲▼蔡英文12日接見澳洲駐台代表露珍怡。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文（右）12日接見澳洲駐台代表露珍怡（左）。（圖／總統府提供）

文／中央社記者丘德真雪梨21日專電

澳洲金融評論報分析指出，澳洲與台灣關係走向「積極」；報導又引述專家指美國撤出阿富汗是要集中資源防範中國，因此台灣的戰略價值將會提高。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天在內頁幾乎以一整版的篇幅，刊登標題為「台灣：我們不是阿富汗」的分析報導。

報導首先對比澳洲政府近年對台灣態度的變化。報導提到，澳洲駐台代表露珍怡於12日前往位於台北的總統府接受總統蔡英文接見；露珍怡的舉動，並未在澳洲政壇引起任何爭議，反映澳洲與台灣關係已走向「積極」（positive）。

報導解釋，與露珍怡形成強烈對照的，是澳洲駐台代表處於2018年5月2日貼出推文，提到前澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）是接受蔡總統接見，當時卻在澳洲政壇引起反彈。

報導指出，對於高戈銳的舉動，時任澳洲外交暨貿易部（DFAT）北亞事務局（North Asia Division）局長傅關漢（Graham Fletcher）並不贊同。報導提到，傅關漢目前擔任澳洲駐北京大使。

除了澳洲政壇以平靜態度看待露珍怡接受蔡總統接見之外，報導指另一個反映澳、台關係走向積極的跡象，是澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）昨天突破性地出席澳台工商委員會（Australia-Taiwan Business Council）活動，並發表演講。

報導指出，特漢是歷來出席該會活動的最高層級澳洲官員；在過往，澳洲政府一直與澳台工商委員會保持距離。

特漢在接受澳洲金融時報訪問時指出：「澳洲與台灣有著長期互惠的投資關係。」

特漢表示，澳洲供應能源、礦產和農產品予台灣，台灣向澳洲出口高科技；澳、台之間有著互補關係。他強調，澳、台貿易關係有大幅度深化的潛力。

報導指澳洲和美國一樣，與台灣的交往變得更為公開；澳、美兩國與中國的關係則已陷入谷底。報導又提到，澳洲與台灣目前在對氫能科技等領域，商討貿易合作的可能性；台灣也在過去十多年來爭取與澳洲達成自由貿易協定。

澳洲塔斯馬尼亞大學國際關係及中國研究專家哈里森（Mark Harrison）指出，對於澳、台關係，澳洲已釋出堅實和積極的訊息。

哈里森認為，澳、台兩國都同樣關注與原住民和解（Indigenous reconciliation）議題，同樣著重新經濟行業（new economy sectors）；這和澳洲與中國的關係性質是截然不同的。

報導解釋，澳洲和台灣關係走向積極的另一個重要因素，是美國推動保障印太地區安全以防範日益強勢的中國。

澳洲金融時報網站於4月16日報導，澳洲政府內部已急速加強準備，以防台海可能爆發衝突。

今天的報導又提到，中國已加強以「灰色地帶」戰術滋擾台灣，例如中國近日在台灣防空識別區內展開軍事演習；還有隨著阿富汗局勢遽變，中國趁機挑撥質疑美國與盟友之間的關係。

報導引述蔡總統的談話指出，台灣人致力保衛自己的國家。針對蔡總統的言論，澳洲金融時報提出解讀，指「台灣不是阿富汗」。

報導還提到，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）發言指台灣「一如過往地堅強」；對此，多位分析家示同意，指台灣是自主（self-ruled）的島嶼，擁有教育程度高的自由民主社會，軍事和經濟實力堅強，也是世界重要的電腦晶片生產地，並且與美國有著長達70年的安全合作關係。

報導引述中山大學副教授陳至潔指出，就戰略意義而言，阿富汗和台灣不能相提並論；美國總統拜登的言論清楚指出美軍撤出阿富汗的舉動，是意味著美國要集中資源對付中國和俄羅斯；對美國來說，台灣是具有戰略價值。

澳洲國立大學（ANU）澳洲中華全球研究中心（Australian Centre on China in the World）研究員宋文笛認為，美國撤出阿富汗，是為了針對印太地區、特別是中國的重新布局，實際上可以讓台灣獲得更大信心。

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