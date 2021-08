澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

▲總統蔡英文(右)12日接見澳洲駐台代表露珍怡(左)。(圖/總統府提供)

文/中央社記者丘德真雪梨21日專電

澳洲金融評論報分析指出,澳洲與台灣關係走向「積極」;報導又引述專家指美國撤出阿富汗是要集中資源防範中國,因此台灣的戰略價值將會提高。

澳洲金融評論報(The Australian Financial Review)今天在內頁幾乎以一整版的篇幅,刊登標題為「台灣:我們不是阿富汗」的分析報導。

報導首先對比澳洲政府近年對台灣態度的變化。報導提到,澳洲駐台代表露珍怡於12日前往位於台北的總統府接受總統蔡英文接見;露珍怡的舉動,並未在澳洲政壇引起任何爭議,反映澳洲與台灣關係已走向「積極」(positive)。

報導解釋,與露珍怡形成強烈對照的,是澳洲駐台代表處於2018年5月2日貼出推文,提到前澳洲駐台代表高戈銳(Gary Cowan)是接受蔡總統接見,當時卻在澳洲政壇引起反彈。

報導指出,對於高戈銳的舉動,時任澳洲外交暨貿易部(DFAT)北亞事務局(North Asia Division)局長傅關漢(Graham Fletcher)並不贊同。報導提到,傅關漢目前擔任澳洲駐北京大使。

除了澳洲政壇以平靜態度看待露珍怡接受蔡總統接見之外,報導指另一個反映澳、台關係走向積極的跡象,是澳洲貿易部長特漢(Dan Tehan)昨天突破性地出席澳台工商委員會(Australia-Taiwan Business Council)活動,並發表演講。

報導指出,特漢是歷來出席該會活動的最高層級澳洲官員;在過往,澳洲政府一直與澳台工商委員會保持距離。

特漢在接受澳洲金融時報訪問時指出:「澳洲與台灣有著長期互惠的投資關係。」

特漢表示,澳洲供應能源、礦產和農產品予台灣,台灣向澳洲出口高科技;澳、台之間有著互補關係。他強調,澳、台貿易關係有大幅度深化的潛力。

報導指澳洲和美國一樣,與台灣的交往變得更為公開;澳、美兩國與中國的關係則已陷入谷底。報導又提到,澳洲與台灣目前在對氫能科技等領域,商討貿易合作的可能性;台灣也在過去十多年來爭取與澳洲達成自由貿易協定。

澳洲塔斯馬尼亞大學國際關係及中國研究專家哈里森(Mark Harrison)指出,對於澳、台關係,澳洲已釋出堅實和積極的訊息。

哈里森認為,澳、台兩國都同樣關注與原住民和解(Indigenous reconciliation)議題,同樣著重新經濟行業(new economy sectors);這和澳洲與中國的關係性質是截然不同的。

報導解釋,澳洲和台灣關係走向積極的另一個重要因素,是美國推動保障印太地區安全以防範日益強勢的中國。

澳洲金融時報網站於4月16日報導,澳洲政府內部已急速加強準備,以防台海可能爆發衝突。

今天的報導又提到,中國已加強以「灰色地帶」戰術滋擾台灣,例如中國近日在台灣防空識別區內展開軍事演習;還有隨著阿富汗局勢遽變,中國趁機挑撥質疑美國與盟友之間的關係。

報導引述蔡總統的談話指出,台灣人致力保衛自己的國家。針對蔡總統的言論,澳洲金融時報提出解讀,指「台灣不是阿富汗」。

報導還提到,美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)發言指台灣「一如過往地堅強」;對此,多位分析家示同意,指台灣是自主(self-ruled)的島嶼,擁有教育程度高的自由民主社會,軍事和經濟實力堅強,也是世界重要的電腦晶片生產地,並且與美國有著長達70年的安全合作關係。

報導引述中山大學副教授陳至潔指出,就戰略意義而言,阿富汗和台灣不能相提並論;美國總統拜登的言論清楚指出美軍撤出阿富汗的舉動,是意味著美國要集中資源對付中國和俄羅斯;對美國來說,台灣是具有戰略價值。

澳洲國立大學(ANU)澳洲中華全球研究中心(Australian Centre on China in the World)研究員宋文笛認為,美國撤出阿富汗,是為了針對印太地區、特別是中國的重新布局,實際上可以讓台灣獲得更大信心。

