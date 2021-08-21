郭董BNT疫苗中秋前到貨？ 　陳時中「2句話」回應最新進度

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭董Facebook）。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）

記者嚴云岑／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘赴歐洲催疫苗，今（21）日將結束行程返台。日前傳出首批BNT疫苗會在中秋節前到貨，指揮中心指揮官陳時中並未否認，今日再被問及疫苗進度，陳時中表示，「一直進行中」，希望能比較快跟大家報告。

郭台銘8月初帶妻小前往歐洲為引進BNT催貨，日前也在捷克完成BNT疫苗接種，目前已前往德國慕尼黑，直接掌握疫苗出貨狀況。據指出，BNT到貨時間將落在9月下旬，首批到貨落在150～200萬劑，但永齡基金會執行長劉宥彤回應，「一切都在努力中。」

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永齡基金會執行長劉宥彤則表示，郭台銘將順利於今天結束此次歐洲行程，預計於台灣時間明天晚上回到台灣，進行隔離，「此次歐洲之行見到的朋友們都很溫暖也很幫忙，兼顧公私行程，郭台銘先生盡力了，謝謝社會大眾給予的支持與鼓勵。」

據了解，中央流行疫情指揮中心今14時召開記者會時，將會針對BNT疫苗是否會在中秋節前抵台這點進行說明；我駐德代表謝志偉今日在臉書發文指出，德國某重要部會官員來訊「親愛的謝教授：剛獲得好消息，依約報您知：BioNTech供貨給台灣的進度有很正面的發展」。

對此，劉宥彤則是回應，對於疫苗相關問題都有即時回報給相關單位，一切最新消息都由指揮中心發布，永齡基金會不便多作回應。