多次危險手術仍樂觀向學！洪英珊獲總統獎　把榮譽給家人、醫護

▲洪英珊獲總統教育獎。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部昨日舉行總統教育獎頒獎典禮，患有先天性心臟病的澎湖縣文光國小學生洪英珊獲獎。但在前陣子，她其實才經歷重大心臟手術，當時還在加護病房，她媽媽小聲地在她耳邊告知了獲獎訊息，洪英珊淺淺微笑了一下。如今她身體逐漸康復，她感謝家人、師長，以及醫院的醫護。

洪英珊罹患先天性心臟病，為法洛氏四合症極重度病童，從小就需要動很多手術，每次住院，都很害怕自己在手術途中就從世界上消失不見，一上到手術臺，總被恐懼淹沒忍不住嚎啕大哭。而每每手術完成，又因為麻藥還沒退，身體連帶暈眩嘔吐，這些辛苦的過程，都因為有父母陪伴著她，才能勇敢度過。

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洪英珊的媽媽也總是跟她說，「要比別人還要堅強，不能被病魔打敗！」，對洪英珊而言，爸爸、媽媽展現了無微不至的照顧，比別的父母更努力也更辛苦。

談起未來目標，洪英珊說，她很喜歡小朋友，未來的目標是讀幼保系，到幼兒園當老師回饋社會。她認為，世界上有太多人比她辛苦，她在許多人的幫忙下，得到很多愛，過得很幸福，已經很滿意，也不敢奢求太多。

洪英珊貼心地提到，自己還有一位準備升大學的姊姊，由於她生病後，父母的關心全都在自己身上，她多次覺得對不起姊姊，希望爸媽不要因為自己就忽視姊姊。

