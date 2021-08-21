　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多次危險手術仍樂觀向學！洪英珊獲總統獎　把榮譽給家人、醫護

▲▼ 洪英珊獲總統教育獎。（圖／教育部提供）

▲洪英珊獲總統教育獎。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部昨日舉行總統教育獎頒獎典禮，患有先天性心臟病的澎湖縣文光國小學生洪英珊獲獎。但在前陣子，她其實才經歷重大心臟手術，當時還在加護病房，她媽媽小聲地在她耳邊告知了獲獎訊息，洪英珊淺淺微笑了一下。如今她身體逐漸康復，她感謝家人、師長，以及醫院的醫護。

洪英珊罹患先天性心臟病，為法洛氏四合症極重度病童，從小就需要動很多手術，每次住院，都很害怕自己在手術途中就從世界上消失不見，一上到手術臺，總被恐懼淹沒忍不住嚎啕大哭。而每每手術完成，又因為麻藥還沒退，身體連帶暈眩嘔吐，這些辛苦的過程，都因為有父母陪伴著她，才能勇敢度過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪英珊的媽媽也總是跟她說，「要比別人還要堅強，不能被病魔打敗！」，對洪英珊而言，爸爸、媽媽展現了無微不至的照顧，比別的父母更努力也更辛苦。

談起未來目標，洪英珊說，她很喜歡小朋友，未來的目標是讀幼保系，到幼兒園當老師回饋社會。她認為，世界上有太多人比她辛苦，她在許多人的幫忙下，得到很多愛，過得很幸福，已經很滿意，也不敢奢求太多。

洪英珊貼心地提到，自己還有一位準備升大學的姊姊，由於她生病後，父母的關心全都在自己身上，她多次覺得對不起姊姊，希望爸媽不要因為自己就忽視姊姊。
 

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
二級警戒延到年底？　陳時中坦言：可能性很高
帛琉爆2例境外移入　陳時中：旅客返台需加做2次PCR
高端疫苗二度加開！　8／23起可預約
1.3萬境外生入境准了！　港澳、陸生可以來台
二級延長至9/6　室內放寬到80人、室外300人
8／24起開放醫院探病　條件限這5種病房
兩張圖秒懂8／24鬆綁措施　「14場所」仍不開放
同住親友8／24起「共餐免隔板」　免梅花座、專人分菜
快訊／今增2例本土　都在「同縣市」
快訊／陳時中宣布：二級延長至9／6！　8項原則一次看
快訊／今日新增2本土、8境外　另增1死
LIVE／二級延長至9/6？　陳時中最新說明
新竹詭異命案！夫開名車突失蹤　陳屍500米外草叢
南韓射箭大叔摘眼鏡變帥歐巴　超正未婚妻曝光！
女星花500元買威力彩中獎了！ 　親曝金額：這輩子最幸運

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

二級警戒「一路延長到年底」？　陳時中坦言：可能性很高

國軍新兵打疫苗　陳時中曝最新規劃採「2關鍵」評估

新進教師苦等疫苗　陳時中「會再發4萬多劑」：要打的人都打得到

帛琉爆2例境外移入　陳時中：旅客返台需加做PCR

二級警戒延長至9／6　陳時中：雙北維持「中高風險」未調降

高端二度加開預約！8／16以後新登記者20萬人　23日起可預約

集會室內放寬到80人、室外300人！婚宴「仍禁止逐桌敬酒」

指揮中心准了！1.3萬港澳生、陸生、華獎生都可以來台了　

二級警戒延長「多項鬆綁」　8／24起開放醫院「5病房」探病

可以海泳、浮潛了！兩張圖看8／24鬆綁措施　14場所仍不開放

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

二級警戒「一路延長到年底」？　陳時中坦言：可能性很高

國軍新兵打疫苗　陳時中曝最新規劃採「2關鍵」評估

新進教師苦等疫苗　陳時中「會再發4萬多劑」：要打的人都打得到

帛琉爆2例境外移入　陳時中：旅客返台需加做PCR

二級警戒延長至9／6　陳時中：雙北維持「中高風險」未調降

高端二度加開預約！8／16以後新登記者20萬人　23日起可預約

集會室內放寬到80人、室外300人！婚宴「仍禁止逐桌敬酒」

指揮中心准了！1.3萬港澳生、陸生、華獎生都可以來台了　

二級警戒延長「多項鬆綁」　8／24起開放醫院「5病房」探病

可以海泳、浮潛了！兩張圖看8／24鬆綁措施　14場所仍不開放

二級警戒「一路延長到年底」？　陳時中坦言：可能性很高

吳怡霈「人生最短髮」一口氣剪掉15公分！ 友目睹成果驚喊：妳是誰

蔡壁如聲援南鐵抗爭戶居住權　網譏：不怕迴力鏢到社子島？

國軍新兵打疫苗　陳時中曝最新規劃採「2關鍵」評估

澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

新進教師苦等疫苗　陳時中「會再發4萬多劑」：要打的人都打得到

帛琉爆2例境外移入　陳時中：旅客返台需加做PCR

味全龍培養新生代教練　林瑋恩轉任二軍教頭

江蕙引退5年...爆「露面力挺金曲獎」　經紀人回應了！　

「自己找水電修」房東不開心！網驚揭1關鍵：沒叫你賠就不錯了

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

高端罕見不良反應！3類人避免施打

瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

普渡聽耳語換水！母子「輕吐9字」逼哭他：心好酸

連鎖壽司店疑爆「食物中毒」！6人送醫

即／12號颱風逆轉復生！奧麥斯路徑逼台

陳時中宣布：二級警戒延長至9／6

嘉義「奇異分隔島」超狂！男女繞圈作法

快訊／今日新增2本土、8境外　另增1死

更多熱門

相關新聞

黃宜甄艱辛歷程獲總統教育獎　盼成「下一個郭婞淳」

黃宜甄艱辛歷程獲總統教育獎　盼成「下一個郭婞淳」

總統教育獎今（20日）舉辦頒獎典禮，彰化縣社頭國中學生黃宜甄是獲獎的其中一員。黃宜甄從小對體育充滿興趣，國一投入舉重訓練，曾在全中運打破全國紀錄。總統蔡英文今日致詞時，期許她成為「下一個郭婞淳」。

健力國手獲總統教育獎　她感謝老天給機會

健力國手獲總統教育獎　她感謝老天給機會

馬克病逝！兒子領總統教育獎

馬克病逝！兒子領總統教育獎

《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎

《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎

寶寶黃疸解便灰白竟是膽道閉鎖　黃金期手術才能保肝

寶寶黃疸解便灰白竟是膽道閉鎖　黃金期手術才能保肝

關鍵字：

手術洪英珊總統教育獎

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

許藍方直播淚崩！　「眼眶爆紅」哽咽道歉

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面