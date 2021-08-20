國內疫苗接種破千萬劑！AZ、莫德納庫存見底各剩約20萬

文／中央社

國內COVID-19疫苗接種破1000萬劑，據指揮中心最新數據，截至目前為止，累計接種1001萬4566人次，疫苗接種人口涵蓋率39.49%，劑次人口比42.67（劑/每百人）。

▲國內AZ疫苗算入剛封緘檢驗的52萬，僅剩約19.9萬劑。（圖／食藥署提供）



指揮中心統計，8月19日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種2萬4726人次，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種1萬5202人次，第1劑接種3235人次，第2劑接種1萬1967人次，莫德納（Moderna）疫苗接種9524人次，第1劑接種3025次，第2劑接種6499人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，截至目前為止，累計接種1001萬4566人次，AZ疫苗接種637萬2240人次，莫德納疫苗接種364萬2326人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率39.49%，劑次人口比42.67（劑/每百人）。

國內完整接種2劑COVID-19疫苗涵蓋率僅3.18%，各界關注新一批COVID-19疫苗抵台，國內接種政策將維持擴大第1劑優先，或儘速提高完整施打2劑疫苗民眾比例，陳時中說，專家小組仍建議國內優先擴大第1劑施打涵蓋率，再者才是完成2劑，有必要才會追加第3劑。

指揮中心發言人莊人祥記者會後告訴中央社記者，國內AZ疫苗算入剛封緘檢驗的52萬，僅剩約19.9萬劑；莫德納疫苗則有22萬劑。國內COVID-19疫苗吃緊，但眼看9月底將迎來65歲以上高齡者接種第2劑的高峰期，陳時中表示，若屆時抵台疫苗量不足，只能延長疫苗接種間隔期。

另外，COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件，19日並無新增AZ疫苗接種後發生死亡不良事件；同期間新增4例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為69歲至73歲間，為接種疫苗後22日至44日間發生。

目前累計643例COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件，分別為289名女性、354名男性，年齡為2個月（非本人接種，母親接種疫苗後親餵，女嬰死亡後通報）至101歲間，其中413人為75歲以上長者，疫苗接種後當日至90日間發生，其中有531例為接種AZ疫苗，有112例為接種莫德納疫苗。