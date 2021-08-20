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1句話證明在竹科上班！「5個字」讓眾人笑噴　警察也「PO片認證」

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民眾總認為在竹科上班的人都百萬年薪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／林懿捷報導

你對在竹科上班的人印象是什麼？「科技新貴」、「百萬年薪」？事實上新竹科學園區至今年6月，就業人口已經超過16萬人，因此每到上下班時間，進出園區的出入口都是滿滿車潮。就有一名網友在PTT以「一句話證明你在竹科上班」為題發文，沒想到瞬間釣出一堆竹科上班族的認同，不少網友狂推「5字」，就連新竹市警察局也轉發該篇文章。

原PO在批踢踢八卦版發文「一句話證明你在竹科上班」，他感嘆「我猜現在竹科一定還一狗票人還沒辦法下班」，並表示「有沒有一句話可以證明你在竹科上班，好讓中秋節長輩閉嘴」，還起頭先喊「摩托車往前」。

▲一句話證明你在竹科上班。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

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▲網友發問：一句話證明你在竹科上班。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

貼文秒引發竹科人認同，甚至連場景都描寫出來 ：（緩步走來，點頭致意）「摩托車往前，請往前～」令人噴笑，也有其他網友以自身經驗推文，「每天在慈雲路塞一個小時」、「假日去逛巨城」等回覆。

其中有人發問，想知道「摩托車往前」的細節，原PO也親自回覆，「摩托車往前」是竹科大門介壽路與光復路T字路口舒解下班車潮的專用術語，因下班車子實在多到靠北，交警會把在介壽路等紅燈的機車跟汽車分開，示意要摩托車全部往前，但如果你自己主動往前，你就死定了，你就會被那警察狗幹，說你先往前後面汽車跟著你動，我這招就沒用了，所以聽到「摩托車往前」才可以往前。

超詳細的解釋，果真是在竹科上班的人，該篇文章也被新竹市警察局粉絲團分享，原PO的解釋獲得官方認證，並放賞影片證明！警察表示，在光復介壽路口常常為了疏導下班車潮，都會先緩步走向大家，然後用丹田大喊一聲：「摩托車往前」，讓汽機車車潮分離。沒想到這一句話會成為網友熱議的經典台詞，「成為大家的記憶，已經心滿意足了」。民眾也暖心回應，謝謝警察的辛苦，還有人搞笑回應，「今天也被請摩托車往前」。

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▲經典台詞「摩托車往前」就連新竹市警察局也轉發。（圖／翻攝新竹市警察局臉書）

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