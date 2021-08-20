體協「萬年秘書長」陋規爭議　林宜瑾提案修法明定任命限制

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／黃國書國會辦公室提供）



記者呂晏慈／台北報導

東京奧運賽前爆發官員搭商務艙、選手被塞經濟艙爭議，引發國人對體育改革高度關注。民進黨立委林宜瑾20日呼籲，現在各項體育協會都有「萬年秘書長」的問題，常因秘書長的個人成見，使部分新興體育人才無法獲得被栽培的資源，應該修正《國民體育法》改善陋規。

民進黨立委黃國書、張廖萬堅、林宜瑾、陳秀寳今天共同舉行「獎牌創新高！接下來呢？」記者會，會中提出5大訴求，呼籲體育署長人選應改以政務任命，並在體育署設諮詢機制，同時應改革體育協會「萬年秘書長」的問題，補足選手出賽期間權益保障，全面提升選手、教練及支援團隊待遇，並建立裁判補助及輔導制度，修法增加企業贊助運動的誘因。

林宜瑾會中指出，現在各項體育協會內部有「萬年秘書長」的問題，雖然體育協會的正副理事長有在改選，但秘書長是由理事長遴聘的，「這樣的萬年秘書長常常會有他自己的偏執，跟他自己的成見，讓新興體育人才沒有辦法透過體育協會加以栽培」，這是非常大的陋規。

林宜瑾表示，她已提案修正《國民體育法》第39條與第41條，規範單項體育協會正副理事長與秘書長的任命限制，包含不得有遭受刑事判決的紀錄、至多連任一次等。