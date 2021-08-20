快把球衣燒掉！　阿富汗前女足隊長急籲「消滅證據」躲避塔利班

記者吳美依／綜合報導

阿富汗女子足球隊前隊長波帕爾（Khalida Popal）呼籲女性運動員燒掉制服，刪除照片及社群媒體帳號，消滅所有參與運動的證據，保護自己免於成為塔利班的目標。她過去一直主張年輕女性應該堅強且不畏外界眼光，但如今只希望所有女性運動員都能夠安全。

波帕爾18日接受《路透社》視訊採訪時說，她不斷打電話給女性運動員，提醒對方刪除公開身分及網路足跡， 「對於一個挺身而出，盡可能獲得女子國家隊隊員身分的倡議者而言，這是非常痛苦的一件事。能夠贏得胸前徽章，有權代表國家出賽，曾令我們如此驕傲」。

34歲的波帕爾曾任阿富汗國家足球協會計劃和活動主任，某次在國家電視台上談到塔利班，卻因此收到死亡威脅，2016年被迫前往丹麥尋求難民庇護。

▲波帕爾（Khalida Popal）於2016年被迫逃往丹麥尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）



波帕爾2018年接受《法新社》採訪時提到，自己和隊友曾因參與運動而被稱為妓女，「男人認為，我們踢足球傷害了他們的尊嚴，女人只應該待在廚房洗碗」。她鼓勵女性堅強反抗壓迫，「我們必須像拳頭一樣團結在一起，如果有人阻擋我們前方道路，就朝對方臉上揍一拳」。

塔利班1996至2001年統治阿富汗時，實施嚴格伊斯蘭法律，並且施以公開處刑及殘酷懲罰；女性當時不能上學或工作，如果想要踏出家門，必須穿著「從頭到腳」被布料覆蓋的罩袍（burqa），並且由一名男性親屬陪同。

塔利班如今重返執政，讓阿富汗勇於發聲的女性、社會運動家擔憂人身安危。邁丹沙赫爾市（Maidan Shar）27歲女市長賈法莉（Zarifa Ghafari）就絕望表示，塔利班「會來找像我這樣的人，並且殺了我」。

《商業內幕》指出，美國46名參議員表示，阿富汗人權倡議者及女性領袖面臨「前所未有的危險」，呼籲拜登政府設立獨立簽證管道，以利這些深陷危險的人們逃離母國。

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