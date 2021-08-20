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張鈞甯從PChome購物清單速配愛情　遇見Leo王在家快樂種甘蔗、茄子蛋竟是媽寶？！

PChome電速劇《清單速配中》（圖／PChome提供）

▲PChome品牌代言人張鈞甯與6位男星在《清單速配中》互飆演技，張鈞甯能透過購物清單，成功「預」見真命天子嗎？（圖／PChome提供，以下同）

消費中心／台北報導

「你相信能從一張購物清單找到真愛嗎？」有社交恐懼、母胎單身的張收收，作為一個平凡的收發室員工，平時午休的最大樂趣，就是找個地方躲起來偷K超腐BL漫畫，卻在某天意外獲得100個陌生人的購物清單，原以為只是公司單純的行銷活動，結果真的配對到真命天子。完整版影片播出後，三天飆破百萬觀看，更掀起一波網友蓋樓討論潮，尤其追劇看到超強卡司客串陣容，發現他們的各種另一面：阿達一人分飾多角？！金曲歌王Leo王在家種甘蔗？！金曲天團茄子蛋原來是媽寶？！

由PChome品牌代言人張鈞甯與王柏傑、阿達、金曲歌王Leo王、金曲天團茄子蛋等6位男星，以台式喜劇方式演出PChome電速劇《清單速配中》，從預告片到正式上線開播，全劇共三集，每集3～5分鐘不等，因網購清單速配擦出火花的劇情，情節峰迴路轉，讓很多人追到心癢癢，一天追一集，看得欲罷不能，還有人無意間在廣告中被吸引，不知不覺全部看完。

這次張鈞甯不再飾演性格溫婉或俐落幹練的角色，而是化身零戀愛經驗，愛看BL漫畫，時常有各種奇幻異想的收發室小姐「張收收」，最擅長的就是從購物清單買了什麼東西、寄到哪裡，有如偵探般去觀察一個人的生活樣貌，而她自己卻突然收到公司APP推播通知「限時網家速配活動 尋找您的另一半」，好奇加入後，下一秒立刻收到100位異性的購物清單，她鼓起勇氣選擇與自己生活完全不一樣的清單，內心期待能夠配對到真愛，並與王柏傑飾演的唯一男閨蜜同事「王加一」分享，兩人一起抽絲剝繭，意外揭開這些清單主人的真實性格。

PChome電速劇《清單速配中》（圖／PChome提供）

▲▼張鈞甯飾演收發室小姐「張收收」，沒有任何戀愛經驗，平時最愛看BL漫畫，王柏傑飾演的「王加一」是她在公司唯一男閨蜜兼同事。

PChome電速劇《清單速配中》（圖／PChome提供）

張收收選出感興趣的清單，與清單主人一鍵配對後，她將商品親自送貨到府，打開門卻是滿室甘蔗，扮演植物愛好者aka甘蔗狂熱份子的Leo王，不僅戴上護膝表演徒手折甘蔗，更介紹自己是「我是越吃越甜王里歐」，嚇得她落荒而逃；不放棄的張收收，再與買了電吉他破音效果器的ROCKER超酷清單成功配對，清單主人是由茄子蛋阿斌、阿任、阿德三人飾演的漢堡蛋樂團，她一進門，主唱「阿冰」就用飄撇帥氣的姿態狂撩「我跟妳最速配」，讓她聽了心花怒放，但下一秒令人三條線大傻眼，原來這一團竟是不能沒有媽媽、吃飯也要人餵的三個媽寶。

PChome電速劇《清單速配中》（圖／PChome提供）

▲張收收透過各種購物清單，遇見了不同對象，最後卻都是以失敗收場。

經歷兩次失敗配對的張收收，對於尋找真愛已經失去信心，正感到心灰意冷時，手機又突然跳出APP通知，想不到竟有人主動跟她配對，那個人就是經常陪伴在她身邊，總是默默關心、溫暖守護她的王加一，在經過一段曲折後，最後終於收獲了愛情。張鈞甯、王柏傑這對年度螢幕CP強勢回歸，在《清單速配中》甜蜜互動，並有超強陣容互飆演技，包括唯一沒有與張鈞甯對到戲的人，只出現在幻想中的阿達一人分飾四角，再加碼開箱全球唯一的甘蔗房，劇情幽默埋哏讓網友看得過癮又捧腹大笑。

網路購物便利快速，已成為大家的生活日常，電商不只有海量商品好逛，就算不買東西，也能找到娛樂增添生活樂趣，PChome線上購物繼去年20週年特別企劃推出電速劇《未來清單》，創下高觀看次數、獲得廣大好評後，洞悉消費者對追劇的熱衷度持續升溫，今年再從電商平台特性發想，以「預見更好的自己」作為品牌訴求，推出全新電速劇《清單速配中》，於PChome 24h購物官方網頁、官方Facebook粉絲團、官方Youtube全球獨家播映中，透過有趣方式帶領大家了解「購物清單」背後所蘊藏的意義，拉近與年輕消費族群的連結，提升「心佔率」，也持續增加商品的多元性及優化服務，提供更完善的購物體驗，讓你說不定也能像張收收一樣，為愛買單遇見Mr.Right。

►PChome電速劇《清單速配中》https://bit.ly/3yN7oUD

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