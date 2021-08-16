分手初戀男友「哭倒月老廟前」！她曝「人生最荒謬1天」卻換來真愛

▲女網友因失戀「哭倒」在月老廟前。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

今（2021）年七夕情人節在8月14日，不少單身族到月老廟拜拜以求好姻緣！一名女網友即表示，自己在1年半前失戀，還在月老廟前哭倒，沒想到半年多後竟找到「真愛」，讓她回想起來又哭又笑，覺得是「人生最荒謬的1天」。

這名女網友14日在Dcard上以「哭倒在月老廟前…」為題發文，表示她和交往3年半的前男友，從學生時期就開始交往，因為爸媽彼此也是初戀的關係，所以她也以為「和對方（初戀）會有一個家」。

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但在交往期間，因為她個性比較內向，也不是一個會表達情感的人，加上認為只要有對方在就好，所以整個戀愛過程中「沒有熱戀期、平淡期，只有平平穩穩的生活。」沒想到在交往要邁入第4年時，男友跟她說他「愛上了別人」。

女網友表示，當時她男友哭著說他沒辦法控制對她的感覺的時候，「我內心非常五味雜陳」，但其實又很感謝男友沒有劈腿，沒有欺騙她，「據我所聽到的她，是一個和我完全相反，活潑、樂觀、又懂過日子的女生」，所以那時候她決定放男友走，「是我提的分手，但我知道，其實是你要走了。」

▲女網友說，失戀後她過了一陣子「超悲慘的日子」。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

女網友說，後來她過了一陣子「超悲慘的日子」，完全不打理自己，「除了工作工作工作還是工作的生活」，後來姐姐看她真的太慘，就拖她去月老廟拜拜，姐姐說，「拜月老的話，如果是對的人還是會回來的，但如果是不對的人月老就會拆散」，並鼓勵她「直接許願找新對象」。

女網友說，當時她也下定決心堅決不回頭等前男友，所以在去程上「列了一大堆新對象條件」，包括「要180cm、會吉他、喜歡聽獨立音樂等等等」。但當她一下車默念條件時，卻僅說了「能遇上喜歡我這種平凡的女生、不會覺得我很無聊、真正喜歡我這個人的人就好。」或許是壓抑過久的關係，原Po竟開始瘋狂流淚，甚至哭到很像氣喘那種，最終還哭倒在月老廟前。

「也不知道是不是那天感動到月老，現在的我遇上了非常好的男人。」2人同樣很悶騷很內向，不太喜歡社交活動、很宅，假日時就在小套房放倆人都喜歡的deca joins，星期五的晚上則是挑1部電影，然後一起喝自己釀的梅酒，「有時候假日我們隨心所欲訂了一間房就去旅行」。

「同居以後，我會幫他準備早晨後的第1杯咖啡、他會接我下班，我因為有了他，我真真正正地感受到了平凡的愛是什麼，我不需要強迫自己參加社交活動，也不會再因為自己的沉悶而擔心對方覺得無聊」，「我想啊～可能每一個人愛的形狀都長得不一樣吧，不過沒關係，只要對方能讀懂就好了。」

▲在單身7個多月後，原Po也遇到和自己個性相符的男友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

近日她回想這段「哭倒在月老廟哭笑不得的往事」，想起當時所拜的廟是新竹的普天宮，而姐姐最近提到「交友軟體能線上拜月老」，讓原Po不禁感嘆，「會遇到現在的男友前後就是接觸這兩個地方」，因為男友也曾去普天宮拜過，而兩人又是交友軟體上認識的。

最後，女網友也開心分享，「所以說啊...失戀不要再找姊妹哭，找月老哭。」不過最近因為疫情關係，可能要緩緩了，其實最想說的是祝福大家都能找到真愛、遇上真正理解自己的人，然後繼續相信愛情！