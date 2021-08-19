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國樂結合微電影　「2021竹塹國樂節」21日至29日線上回歸

▲國樂首度結合微電影　「2021竹塹國樂節」21日至29日線上回歸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲「2021竹塹國樂節」21日至29日線上回歸。　（資料照，非疫情期間拍攝／竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

繼「新竹市光臨藝術節-光之島」後，新竹市「藝術回歸Back to Art」第二彈，「2021竹塹國樂節」也將採線上演出，本周起兩周末（21-22日、28-29日）登場，總計3場音樂會、1場講座全都免費觀賞。新竹青年國樂團藝術總監劉江濱表示，籌畫半年，21日開幕的「風城交響曲」音樂會，有別於過去，以國樂演奏出爵士樂、流行音樂，更首度跨界與微電影導演黃思婷將國樂結合新竹影像，帶領樂迷跟隨樂曲走訪都城隍廟、南寮海邊、米粉寮及玻璃工廠等景。

在疫情緩和期間，市府發起「藝術回歸Back to Art」活動，號召藝術工作者回歸舞台。考量防疫，由新竹在地國樂團演出，濃縮為三場音樂會，觀眾只要鎖定直播平台包括Facebook「新竹市新鮮事」粉絲頁與YouTube「新竹青年國樂團」頻道，就可免費觀賞。

▲國樂首度結合微電影　「2021竹塹國樂節」21日至29日線上回歸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹青年國樂團藝術總監劉江濱。

新竹青年國樂團藝術總監劉江濱表示，竹塹國樂節已邁入第11年，作為下一個十年起點，他們想給樂迷更創新體驗，今年以「風城交響曲」為主題有兩項突破，首次選用國樂青年作曲家作品，讓讀者聽見以國樂演奏的爵士風、流行音樂等多元曲目；首度跨界合作，找來曾是青年國樂團一員的微電影導演黃思婷打造「新竹微電影」，將風箏動畫融合新竹「人」、「海」、「風」、「城」影像，讓樂迷跟隨風箏一起奇幻漂流，了解新竹在地歷史。

「透過影像讓樂迷更理解曲目意境。」劉江濱老師說，音樂曲目常營造某種意境，例如阿里山日出壯麗之感，唯獨身歷其境才能感受音樂意境。他們籌畫超過半年，此次跨界合作不同於一般電影配樂，他們改以音樂為主、影像為輔，他們先拍攝融合新竹傳統與創風貌微電影，再挑選符合與微電影同樣精神曲目，盼透過新竹在地影像輔助，讓樂迷們更能理解曲目意境。

新竹市文化局表示，首場音樂會「風城交響曲」，將在21日下午14時30分登場，由新竹青年國樂團及指揮劉江濱攜手揭開序幕，全場曲目皆由台灣當今最受注目的青年作曲家所創作，還邀請到著名小提琴演奏家李宜錦，與國樂團中西合併協奏演出，更結合新竹微電影，將帶給樂迷耳目一新的全新感受。

22日週日下午14時30分，由樂團「三個人」帶來全新專輯創作，《三個人》為全台少數以古典為底蘊的創作型室內樂團，遊走在傳統與當代之間，本場節目安排多首以古曲新編、民謠再創的作品，玩轉不同風格，樂迷可一飽耳福。

28日週六下午19時30分，《茶與音樂的對話》講座由何新松老師開講，並現場演示茶藝，搭配悠揚國樂伴奏及花藝擺飾。何新松原是科技公司高級主管，因一場疾病與摯友猝逝，讓他對人生有不同的領悟，於是轉職從事文化創意領域。這場講座何新松將透過茶與深刻歷練詮釋茶與音樂，以茶顯樂、以樂映茶，讓參與者通過聽覺與視覺的結合，進入藝術的世界中。

閉幕音樂會《絲竹交響》29日週日下午14時30分線上演出，由新竹青年國樂團演出當代著名作曲家大型合奏作品，節目中更為樂團兩大台柱溫育良與曾榆尹，量身打造雙嗩吶協奏曲，精彩呈獻「絲竹交響」音樂會！

「2021竹塹國樂節線上音樂會」於8月21日(六)至29日（日）舉行，直播平台包括Facebook「新竹市新鮮事」粉絲頁與YouTube「新竹青年國樂團」頻道。相關節目資訊也可上新竹市文化局官網或至Facebook風城演藝粉絲專頁查詢。

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