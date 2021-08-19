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美國將開打第三劑！前台大醫曝「3大隱憂」：對全球抗疫恐不是好事

▲▼新冠肺炎,美國疫苗接種,成年人。（圖／路透社）

▲美國宣布將在9月下旬開打第三劑疫苗。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

美國衛生當局在白宮防疫記者會上宣布，新冠疫苗對Delta變異株感染保護力較低，未來防重症效率也可能下滑，計畫將在9月下旬開始追打第三劑，與第二劑須間隔達8個月。對此，前台大感染科醫師林氏璧在粉專透露3大隱憂，直言「這對全世界的抗疫可能不是好事」。

美國衛生官員的聲明指出，目前資料清楚顯示，新冠疫苗保護力隨著時間會下滑，且在Delta流行下，開始看出對輕症、中症保護力下降。評估未來幾個月防重症、住院及死亡保護力也會降低，特別是對於高風險或較早注射之族群，因此準備在9/20當週開始追加接種第三劑，與第二劑須間隔8個月，以第一線醫護、療養院居民與高齡者率先施打追加劑。

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前台大感染科醫師林氏璧也在粉專《日本自助旅遊中毒者》分析個人看法，「有點意外美國這個決定來得這麼快！」原先以為只針對部分族群，如容易重症者、醫護人員，若是建議所有成人都追加接種第三劑，「應該是要看到明顯的對重症保護力也在下降的話才會做的建議。」

▲打針,打疫苗。（圖／記者張一中攝）

▲林氏璧認為，美國廣泛注射第三劑，對於全球抗疫可能不是好事。（示意圖／資料照）

林氏璧說，血中驗到抗體持續下降是正常的事情，免疫系統打完疫苗後應該都有免疫記憶，若非重症風險很高者，再次碰到病毒，理論上抗體也會很快再升高，其實也以輕症或無症狀為主，就像自然的增強針，試問「我們真的需要這第三針嗎？」

林氏璧認為，美國這個動作有點大，歐美等國可能會競相開始廣泛注射第三劑，「在全世界許多國家的第一劑第二劑都還很欠缺時，這對全世界的抗疫可能不是好事。」他直言，美國現在主要問題還是不願意打疫苗者釀成疫情，而非出自打疫苗的人，但第三針決定並未針對問題解決，反而讓猶豫不決者更不願打疫苗，「反正你疫苗久了還是會失效，我為何要打？」

至於第三劑疫苗未來是否會每8個月或多久需要接種一次，林氏璧難斷言，他表示很多疫苗本來就是超過兩劑才會產生較持久的免疫力，例如B型肝炎要打三劑，且前兩劑間隔1個月，後兩劑間隔5個月，仍要視接下來的資料才能得知。

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