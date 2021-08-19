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黑特劇場爆逼退員工超瞎理由！「你的人類圖不適合」⋯專家解說了

▲▼ 從「辦公桌」看職場個性。（圖／Unsplash）

▲有員工爆料被勸退理由竟是「你人類圖不適合」。（示意圖／Unsplash）

記者林育綾／台北報導

臉書「黑特劇場」今（19）日有匿名者爆料，某中心新任經理為了逼退舊有員工，理由竟是「看過你人類圖了，你不適合這裡」。而人類圖分析師Alex也提醒，知識是死的，人是活的，不見得書上的知識都百分之百符合每一個人，彼此溝通更重要。更說到，如果一個人不夠瞭解人類圖，又以別人的人類圖來判斷他適不適合工作環境，「這樣有點奇怪」。

▲▼黑特劇場爆料。（圖／黑特劇場）

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▲黑特劇場爆料內容。（圖／黑特劇場）

臉書「黑特劇場」專供民眾匿名抒發意見，不少表演藝術圈相關人士或觀眾會透過此管道爆料。而今19日一則貼文內容指出，「某中心新任經理，為了要逼退舊有員工，就用人類圖觀測說，『我看過你人類圖了，你不適合這裡』。劇場瑪法達4in（應為4ni，諧音「是你」），好想給他算算為何我薪水那麼低。」

網友看了該貼文也紛紛回應「上班還免費幫你看人類圖，哪家劇場服務辣麼好」、「新招數耶 求解人類圖」、「沒有建議對方新的發展方向，不夠專業」，更有人嚴肅說，「如果是真的 那已經構成歧視了，這跟處女座最適合做劇場這種發言沒兩樣」。

人類圖商學院創辦人Alex接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，目前沒有聽過人類圖「觀測」這個說法，所以如果事件是真的，這個人顯然對人類圖不瞭解，如果一個人在對人類圖不瞭解的情形下，又以別人的人類圖來判斷他適不適合那個工作環境，這樣有點奇怪。

他認為更重要的是，「到底真相是什麼？員工的表現如何？員工是稱職的還是真的不適任？我覺得要先瞭解相關的事實，才能幫助我們知道究竟是怎麼一回事。」

Alex多年來做過許多人類圖分析解讀，近也出版新書《人類圖財賦密碼》分享人類圖與賺錢相關的知識，他認為如果一位老闆或主管，想用人類圖來更了解員工，這方法是可行的，「因為人類圖是一種知識，也是一種有用的工具，它可以協助我們瞭解自己、瞭解他人，進而創造更好的溝通與合作，創造更好的結果」，除了可以自學或是在公司內辦讀書會，也可以找分析師做解讀，或者請人去演講或上課。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲能不能以人類圖來判斷員工適不適合？有很多層面需要注意。（圖／Unsplash）

不過，究竟能不能以此來判斷一個員工適不適合？Alex說明，「這個問題真的有很多層面可以探討，除了本職學能外，就人類圖的角度，還要看主管、其他同事及這位員工的人類圖，才能提供適合的答案」。

他也提醒，「知識是死的，人是活的，不見得書上的知識都百分之百符合每一個人，所以溝通很重要，透過溝通來認識彼此，瞭解彼此設計的特點，然後才能知道如何相處及創造彼此想要的結果」。

有關解雇員工，根據我國《勞動基準法》第11條和第12條，都有定義「資遣解僱」及「懲戒解僱」的合法事由，並不是老闆一句「你明天不用來了」這麼簡單，《ETtoday新聞雲》也提醒民眾可查詢及諮詢相關單位，瞭解法規保障自我權益，而資方也不可忽視，以免觸法。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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