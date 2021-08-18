台大新生線上註冊簽切結惹議　校方緊急修正

文／中央社

受到疫情影響，台大新生註冊今年改採線上辦理，為防學歷造假要求加簽切結，但學生會學權部認為文字有授權範圍模糊等疑慮；經教務處與學生會、法務處商議後，今天已修正文字。

▲台大新生線上註冊簽切結惹議。（圖／翻攝自Facebook／臺大學生會學權部）



受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣大學新生註冊改為線上辦理，增加要求學生簽署「個人學位相關資料查詢授權書、具結書」等資料，台大學生會學權部認為內容有疑慮，包括「本人絕無異議」、「校方有權透過任何管道確認資料」等，授權範圍模糊，恐致學生被迫放棄救濟權利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大教務處註冊主任李宏森今天晚間接受中央社電訪解釋，過去都是採現場註冊，可由人員確認學歷文件真偽，今年因疫情改成線上註冊，學歷等資料都是由學生自行上傳，因此才要求簽切結。

李宏森表示，學生會學權部反映上述文件的用語太嚴重、有學校權力過大的疑慮，提出建議的修改版本，校方看了覺得不錯，再經法務處檢查，今天已調整為新的版本；之前已註冊的學生，會自動適用新版規定，不影響權益，也可重簽新版。

舉例來說，原版本文字「本人同意並授權國立台灣大學有權透過任何管道確認本人繳交之資料」，修正後的新版改為「本人同意並授權國立台灣大學依個人資料保護法規定，於法定職務必要範圍內，得向原授予畢業證書、學力證書或學校之單位查證」。

另外像是「具結書」、「授權書」也改成更緩和的「聲明書」、「同意書」，並刪除「絕無異議」等文字。李宏森表示，這份文件屬「備而不用」性質，一旦有人檢舉假學歷等問題，校方才會去查驗。