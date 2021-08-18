2隻山老鼠甩尾撞警車拒捕落跑　1人中槍送醫1遭聲押獲准

▲仁愛警分局當場逮到山老鼠林姓男子，起獲盜採林木塊和毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台籍林姓男子、綽號「阿仁」的越南籍男子組成山老鼠集團，16日開車前往南投仁愛鄉山區犯案時遭警方圍捕，衝撞警車致警方開槍還擊，2人隨後逃竄3公里仍被警方追上、先後遭逮捕，阿仁中槍受傷送醫；警方訊後依違反《森林法》等罪嫌，將林男移送南投地檢署偵辦，檢方昨聲請羈押獲南投地院法官裁准。

警方前天接獲線報得知有山老鼠於仁愛鄉山區出沒，即動員圍捕並於霧社地區的仁愛分局前設點攔截，未料阿仁竟開車加速衝撞警車、接著180度大迴轉後逃逸，造成2員警輕傷，警方連開2槍後驅車追捕，該車最後自撞公路護欄停下；阿仁雖遭1彈貫穿左肩和背部，仍跳下邊坡逃逸、林男則當場就逮，警方漏夜搜索後，昨晨7時許才找到阿仁、送醫治療。

南投地院指出，南投地檢署檢察官於昨（17）日晚間9時許，就被告林男聲請羈押，而林男涉犯《刑法》321條第1項第4款（即加重竊盜罪）、《森林法》第52條第3項、第1項之罪嫌疑重大，但經訊問後卻否認犯行。

南投地院表示，承辦法官依員警職務報告、圍捕過程錄影截圖、扣案證物等卷內相關資料，以及其多次竊盜前科，且共犯阿仁尚未到案，認定他有逃亡、勾串共犯和證人、有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押之原因及必要，且為確保後續偵審程序之進行，於昨晚10時許裁定林男羈押並禁止接見通信。

►肌膚保水更逆齡



►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照 南投衛生局：違法就開罰



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►脫罩跳水庫挨批 祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範



►驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民 天亮一看嚇壞：門前成斷崖