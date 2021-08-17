花蓮毒販拒捕駕車衝撞！警開8槍拉出車外　搜出毒咖啡包

▲▼張姓毒犯拒捕並開車衝撞，警方開槍制止並強力壓制逮捕。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊偵辦槍毒案，情資反映20歲張姓毒犯平日游手好閒，以販賣毒品咖啡包予少年賺取暴利為生，並持有刀械、槍彈。偵辦人員經蒐證後，認事證明確，報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，並向花蓮地方法院聲請搜索票執行搜索拘捕。

▲警方在張嫌車內搜出毒品咖啡包及開山刀，

8月17日上午10時，偵辦人員發現張嫌駕駛白色自小客車，行經花蓮市國聯五路及國聯四路口，停車搭載魏姓友人，經偵辦人員上前表明身分並出示搜索票，張嫌仍拒絕盤查受檢，竟倒車向後逃逸並撞擊後方民眾的自小客車。

當時警方發現該車內有一婦人及年幼女童，為恐傷及無辜，危害用路人安全，情況急迫，立即拔槍向張嫌所駕駛之汽車車輪射擊，警方總共開了8槍射破輪胎，最終使張嫌車輛不能動彈，並強勢將張嫌拉出駕駛座壓制逮捕。

偵辦人員於張嫌車內搜出毒品咖啡包3包，開山刀1把，全案依據違反槍砲彈藥、毒品及妨害公務罪嫌，並持續針對張嫌是否涉有其他刑案積極擴大偵辦中。

花蓮縣警察局局長蔡丁賢表示疫情期間，警方除協助執行防疫工作，緝毒治安重點也滴水不漏，將全力緝毒，斬斷毒品流入縣內危害民眾健康，以維護社會治安平穩與安全。

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