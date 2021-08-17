　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮毒販拒捕駕車衝撞！警開8槍拉出車外　搜出毒咖啡包

▲▼張姓毒犯拒捕並開車衝撞，警方開槍制止並強力壓制逮捕。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼張姓毒犯拒捕並開車衝撞，警方開槍制止並強力壓制逮捕。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊偵辦槍毒案，情資反映20歲張姓毒犯平日游手好閒，以販賣毒品咖啡包予少年賺取暴利為生，並持有刀械、槍彈。偵辦人員經蒐證後，認事證明確，報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，並向花蓮地方法院聲請搜索票執行搜索拘捕。

▲▼張姓毒犯拒捕並開車衝撞，警方開槍制止並強力壓制逮捕。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方在張嫌車內搜出毒品咖啡包及開山刀，

8月17日上午10時，偵辦人員發現張嫌駕駛白色自小客車，行經花蓮市國聯五路及國聯四路口，停車搭載魏姓友人，經偵辦人員上前表明身分並出示搜索票，張嫌仍拒絕盤查受檢，竟倒車向後逃逸並撞擊後方民眾的自小客車。

▲▼張姓毒犯拒捕並開車衝撞，警方開槍制止並強力壓制逮捕。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

當時警方發現該車內有一婦人及年幼女童，為恐傷及無辜，危害用路人安全，情況急迫，立即拔槍向張嫌所駕駛之汽車車輪射擊，警方總共開了8槍射破輪胎，最終使張嫌車輛不能動彈，並強勢將張嫌拉出駕駛座壓制逮捕。

▲▼張姓毒犯拒捕並開車衝撞，警方開槍制止並強力壓制逮捕。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

偵辦人員於張嫌車內搜出毒品咖啡包3包，開山刀1把，全案依據違反槍砲彈藥、毒品及妨害公務罪嫌，並持續針對張嫌是否涉有其他刑案積極擴大偵辦中。

花蓮縣警察局局長蔡丁賢表示疫情期間，警方除協助執行防疫工作，緝毒治安重點也滴水不漏，將全力緝毒，斬斷毒品流入縣內危害民眾健康，以維護社會治安平穩與安全。

►偷偷分享少女秘密！
 

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
確診者到天母家樂福吃爭鮮　北市緊急回應
唯一逃過吳亦凡狼爪　正妹遭「選妃群組」盤問
獨／一個意外讓她G變J！辣媽親曝「愛馬仕奶」　直喊：太大了
快訊／南投連2天傳槍響！毒梟拒捕開車衝撞　警連開多槍
台股成交量恐怖龜縮34％　老手曝關鍵原因：復活就靠他
硬爬C-17摔死！起飛前「上百阿富汗人狂擠」畫面曝　阿帕契出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投連2天傳槍響！毒梟拒捕開車衝撞　警連開多槍拘5煞

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！疑水公司挖破管線　警消人員灑水降溫防護

1歲金孫疑受虐陷昏迷！奶奶測謊過了　揪出保母下毒手

岸際雷達建功！金門岸巡逮3乘膠筏偷渡客...都是台灣人

花蓮疫調鬧烏龍！無辜熱炒店生意暴跌5成　老闆擬提國賠

檢事官晉升檢察官「3年就沒人了」　劍青：變相鼓勵不務本業

危機處理「胖達人+洪瑞珍」風波　公關女王竟詐254萬下場慘了

知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

女兒見爸媽牽手秒吃醋一掌拍掉　她看兩人不分開直呼：爸爸你壞

快訊／南投連2天傳槍響！毒梟拒捕開車衝撞　警連開多槍拘5煞

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！疑水公司挖破管線　警消人員灑水降溫防護

1歲金孫疑受虐陷昏迷！奶奶測謊過了　揪出保母下毒手

岸際雷達建功！金門岸巡逮3乘膠筏偷渡客...都是台灣人

花蓮疫調鬧烏龍！無辜熱炒店生意暴跌5成　老闆擬提國賠

檢事官晉升檢察官「3年就沒人了」　劍青：變相鼓勵不務本業

危機處理「胖達人+洪瑞珍」風波　公關女王竟詐254萬下場慘了

知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

「3萬美軍兵力駐台」誤惹風波　張競諷：有8.3萬人是真的

《冰與火之歌》男星為戲「入獄」揭殘酷面陷低潮

確診者到天母家樂福吃爭鮮　北市證實：要求停業3天、暫停內用11天

周柏豪二度當爸！　老婆生下兒子…網讚寶寶「耳朵高過目」

兄弟單局2次雙盜壘史上第3次　桃猿2局反攻追分

卡關「友達以上戀人未滿」！3招馬上升等另一半：土味情話真的有效

桃園市議會視察虎頭山創新園區　邱奕勝：期培養科技人才搖籃

美炸！迪麗熱巴披白紗甜嫁楊洋　《榮耀》世紀婚禮吻好吻滿

鴻海衡陽廠獲公司治理及綠色環保雙認證　永續經營受肯定

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！超美成品驚豔網友：以為新款

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

倒垃圾被當逃逸移工！離譜上銬逮看護再丟包

即／高雄愛河「2天驚見3浮屍」！　民眾見漂浮婦人嚇壞報警

快訊／國3「紅斑馬碰撞工程車」釀2傷

奧運銅牌文姿云合約訴訟燒1年　前經紀爆料

高雄荒淫神父「教堂當砲房」　不甩色誡拍淫片

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

新北男偷牽短裙妹！正宮撞見當街扒衣

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

即／停課2個多月首次返校暑輔　台中國三生墜樓不治

桃園女神被控虐嬰：吃竹筍炒肉絲　半夜狂刪文

獨／竹北小鱷蹺家失聯　正妹馴鱷師哽咽求協尋

快訊／台中塑膠工廠大火！黑濃煙竄天

更多熱門

相關新聞

太陽餅禮盒藏安毒！他一出電梯就被壓制

太陽餅禮盒藏安毒！他一出電梯就被壓制

新北市刑大日前追查毒品買賣，循線在板橋區一處高級社區埋伏，逮捕一名毒販，在他攜帶的太陽餅盒內搜出一大包安毒，隨後在承租的套房內起獲分裝包好的毒品，共361公克市價約80萬元，警訊後依毒品罪移送法辦。

南投山老鼠甩尾撞警！落跑駕駛抓到了

南投山老鼠甩尾撞警！落跑駕駛抓到了

高雄「玩命街頭」毒蟲連撞10車！　警用機車也照撞

高雄「玩命街頭」毒蟲連撞10車！　警用機車也照撞

連續狂嗨39hrs…他流鼻血暴斃！情侶友人將他丟路邊

連續狂嗨39hrs…他流鼻血暴斃！情侶友人將他丟路邊

警匪追逐　歹徒駕車衝撞+硬擠前車窄縫逃逸！

警匪追逐　歹徒駕車衝撞+硬擠前車窄縫逃逸！

關鍵字：

毒販拒捕駕車衝撞開槍制服毒咖啡包開山刀

讀者迴響

熱門新聞

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

7+8÷4×6+2÷1答案？他曝吵到快輸贏

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面