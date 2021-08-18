跟好友3個前女友曖昧…還挑釁：讓我一次痛快！下秒被菜刀猛砍三刀

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊18日中午發生砍人案件！余姓男子因交往的三任女友分手後都與自己的蕭姓好友曖昧，蕭男事後還不斷傳訊虧他、挑釁他，讓他忍無可忍。18日中午2人聊天起了口角，余男一氣之下拿了菜刀就往蕭男身上猛砍三刀，嚇壞路過民眾，而警方獲報到場緊急將蕭男送醫，並逮捕砍人的余男，全案目前正積極偵辦中。

▲蕭姓男子遭當街猛砍3刀，現場血跡斑斑，所幸他送醫後並無大礙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，21歲的余男在泰山家禽市場從事販售家禽的工作，因結識在便利商店工作的正妹店員小婷（化名），余男當場驚為天人，並決定追求小婷。豈料，20歲蕭男得知後卻屢屢拿余男過去與前女友的事來嘲笑他，甚至還故意傳訊給他的歷任女友曖昧，並且不斷挑釁。

▲余姓男子因不滿三任前女友都跟蕭男曖昧，氣不過持刀猛砍對方，遭到警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

直到18日中午，2人又為了此事爭吵，蕭男掛掉電話後便跑到余男住家樓下，而余男憤怒之下，衝到廚房拿了菜刀後就衝下樓朝蕭男猛砍三刀，蕭男當場噴血倒地。

▲蕭男事前不斷傳訊挑釁余男，之後還跑到余男家樓下，遭余男持刀猛砍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報後立刻趕往現場，將蕭男緊急送醫救治，並當場將余男逮捕，而余男供稱，自己只是想教訓對方，所幸蕭男送醫後並無生命危險，全案也將依傷害罪嫌送辦。