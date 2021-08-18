《料理之王2》學長姊合作賽　德國百靈MQ7手持式食物處理機快速備料神助攻

▲學長姊合作賽有兩組選手選用德國百靈MQ7手持式食物處理機作為加快料理速度的幫手。（圖／ETtoday，下同）

消費中心／綜合報導

《料理之王2》學長姊合作賽，本次回歸與選手搭檔的學長姊是善用調料的「香料女王」黃晶晶，對料理非常謹慎有「人間刨絲器」之稱的阮紹榮，與料理一絲不苟，號稱「絕不將就男」的呂政緯。

這一次的合作賽，有兩組選手選用德國百靈MQ7手持式食物處理機作為加快料理速度的幫手。左右為男戰隊，與黃晶晶搭檔的日料師傅蔡至梵，以及理想情人隊，與呂政緯搭檔，年僅20歲已是學生兼餐酒館廚師的林峻佟。

▲▼這一次的合作賽，有兩組選手選用德國百靈MQ7手持式食物處理機作為加快料理速度的幫手。左右為男戰隊，以及理想情人隊。

蔡至梵在這一回合的賽制要重現晶晶學姊的經典菜色「泰泰日嚐便當」，兩人更積極調整調料比例重新命名為「泰泰性感便當」。而一向沉默冷靜的林峻佟，在學長呂政緯的指點下以德國百靈MQ7變換食材形體，將上一季的「雞腿堡佐胡蘿蔔醬」升級為「雞堡排佐胡蘿蔔醬」。

▲黃晶晶與蔡至梵積極調整調料比例重新命名為「泰泰性感便當」。

泰泰性感便當裡頭四道菜色的搭配，講究調料使用與酸辣甜滋味的平衡。有開胃的涼拌海鮮，口感較溫和的玉子燒，唐揚炸雞，和泰式打拋豬春捲。

一開始蔡至梵就免去傳統手打蛋液需耗費的時間與氣力，使用MQ7的金鍾罩均勻快速的攪打泰式玉子燒所需的蛋液。而涼拌海鮮需要多款清爽切絲切片配菜時，黃晶晶使用MQ7裡的大食物處理器搭配切片刀，迅速將黃瓜輕鬆切為片狀。

▲▼使用MQ7的金鍾罩均勻快速的攪打泰式玉子燒所需的蛋液，再使用MQ7裡的大食物處理器搭配切片刀，迅速將黃瓜輕鬆切為片狀。

在泰式料理上可謂菁華的泰式調料醬汁，以往都需要將所有食材手動切碎混合，這一次黃晶晶將砂糖、魚露、檸檬汁、羅望子粉、蒜、辣椒放入MQ7的小食物處理機搭配小切碎刀後輕按智慧按鈕，輕輕鬆鬆就攪打成均勻的泰式酸辣醬汁。

▲黃晶晶使用MQ7小食物處理機搭配小切碎刀後輕按智慧按鈕，輕輕鬆鬆就攪打出均勻的泰式酸辣醬汁。

果然憑藉料理實力和德國百靈MQ7手持式食物處理機的快速備料效率，左右為男戰隊在限時30分鐘的時間內，迅速完成有四道菜色的「泰泰性感便當」。

▲憑藉料理實力和德國百靈MQ7手持式食物處理機的快速備料效率，在限時30分鐘的時間內，完成有四道菜色的「泰泰性感便當」。

而另一組理想情人隊，上一季學長呂政緯比賽時雞腿堡內包裹的是雞胸肉塊，而這一次有了MQ7手持式食物處理機，大切碎刀可輕易將肉塊攪打成肉泥，於是本季的比賽上，雞堡的內餡精進為打成肉泥的雞胸肉慕斯。將上一季的「雞腿堡佐胡蘿蔔醬」升級為「雞堡排佐胡蘿蔔醬」。

▲▼呂政緯與林峻佟將「雞腿堡佐胡蘿蔔醬」升級為「雞堡排佐胡蘿蔔醬」。使用德國百靈MQ7手持式處理機，大切碎刀可輕易將肉塊攪打成絞肉甚至肉泥。

日式紅蘿蔔照燒醬的製作上，林峻佟將蘿蔔以切片刀快速切片後拌炒，呂政緯再以攪打時不飛濺不吸鍋的金鐘罩將其打成清甜濃郁的醬汁。兩人謹慎又具默契的創新料理步調讓阿發師在試吃時豎起大拇指表示這一次的傳承成功，非常棒。

▲林峻佟將蘿蔔以切片刀快速切片後拌炒，呂政緯再以攪打時不飛濺不吸鍋的金鐘罩打成清甜濃郁的醬汁。

使用德國百靈MQ7除了加快備料步驟，更可將原本繁複的攪打及手動刀切動作簡化，使料理充滿便利更具多樣化，自己在家也可成為獨霸一方的料理之王。

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