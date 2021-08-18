判決書寄錯人！　嘉義地院：疏失人員列入年終考績評比

▲嘉義地方法院寄錯判決書 ，已積極與民眾致歉並補救。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

不管公務機關或私人機構，文件寄送上常因業務繁忙而記錯地址及對象時有所問，嘉義地方法院日前也因行政人員誤將判決書放錯信封，導致民眾收到與己無關的判決書感到困擾。嘉義地院稍早發布新聞稿，對於判決書送達錯誤乙事做出說明，對於造成該民眾困擾深感抱歉也積極與民眾溝通致歉。地院發言人洪嘉蘭表示，對於該事件院內積極與當事人希望做出最好的處理，對於疏失人員也將列入年終考績評比。

▲嘉義地方法院寄錯判決書 ，發布新聞稿說明內容。（圖／記者翁伊森翻攝）

新聞稿內容指出，嘉義地院於8月3日晚間透過媒體聯繫得知，院內判決書有送達錯誤的情形，為避免擾民法院端隨即由負責個股翌日早上先以電話向兩案件當事人詢問，確認只有其中一當事人(投書人)收到了錯誤的判決，另一股的當事人收到的判決則是正確的。

該院刑事庭書記官先在電話中向投書人致歉，起因為判決裝錯信封導致疏失，電話中也請投書人將收到的錯誤判決寄回，投書人表示將自行拿回法院返還。

事後投書人以陳報狀的方式將誤送的判決直接遞交法院收狀櫃臺，未直接對口相關承辦，導致承辦書記官未能親自向投書人致歉，因寄件疏忽造成投書人的諸多不便，嘉義地方法院深感抱歉，並表示，日後會請同仁多加注意核對，對於過程住中人員疏失的部分將列入年終考績評比參考。