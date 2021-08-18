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拜登：阿富汗軍隊自己都不肯打的仗　「不該叫美軍去犧牲」

記者趙蔡州／綜合報導

塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾後，美國總統拜登讓美軍撤離的決定，被外界視為放棄或背叛盟友。對此，拜登16日在白宮發表全國演說，捍衛自阿富汗撤軍的決定，並且以阿富汗淪陷的情況舉例，強調連阿富汗軍隊都不願意打的仗，美軍不能也不應該去打，甚至是為此犧牲生命。

拜登16日在白宮發表全國演說，針對阿富汗的混亂局勢、塔利班重新掌權等，表示會承擔一切責任，也重申讓美軍退出阿富汗的堅定立場，對於撤軍的決定並不感到後悔，「我堅持我的決定，戰爭經過20年，我痛苦地學習到，沒有一個時機點，是撤離美軍的好時機，這就是為什麼我們的軍隊還在那裡」。

▲▼拜登認塔利班掌權「比預估還要快」　警告勿襲擊：美軍會強勢回應。（圖／路透）

▲拜登16日在白宮發表全國演說，重申讓美軍退出阿富汗的堅定立場。（圖／路透）

他說，阿富汗戰爭是美軍史上歷時最久的戰爭，從前總統小布希開始，經過歐巴馬及川普政府，最後又交到他的手上，他不會把這個艱困的決定，再留給下一屆政府，也不會再重蹈過往的錯誤。

他指出，阿富汗過去一週的局勢發展，也證明撤軍是正確的決定，他反問那一些質疑撤軍決定的人，「你們還要我送多少美國兒女去替阿富汗人打內戰」、「阿富汗軍隊都不願意為自己打的仗，美軍不能也不應該去打，甚至是為此犧牲生命」。

他直言，美國可以提供阿富汗軍隊任何需要的武器、工具、金援及空中支援，卻無法提供阿軍戰鬥的意志，就算美軍再駐守1年、5年或20年，情況也不會有任何不同，俄羅斯及中國更會樂見美國繼續留駐阿富汗，持續消耗物資與人力。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登說「阿富汗軍隊都不願意為自己打的仗，美軍不能也不應該去打，甚至是為此犧牲生命」。（圖／路透）

他坦承，自美軍宣布撤軍後，塔利班進軍的速度，比預期的還要早，也譴責如今已倒台的阿富汗政府及前總統甘尼（Ashraf Ghani），阿國高層最終全都不戰而走，甚至逃離自己的國家。

美軍目前已增派至少6000名官兵進入喀布爾國際機場，協助美國大使館、阿富汗當地翻譯及相關人員撤離。拜登表示，美國未來會繼續支持阿富汗人民，透過國際影響力及人道援助，避免動亂與暴力事件發生。

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