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阿富汗總統落跑…副總統率兵堅守「最後據點」：永不向塔利班低頭

▲▼阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）。（圖／路透）

▲阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國撤軍後，塔利班（Taliban）迅速攻占阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，搭機逃往塔吉克。副總統薩利赫（Amrullah Saleh）則選擇留在阿富汗，駐守在政府軍最後的據點，並稱自己永不投降，「我永遠、永遠、在任何情況下都不會向塔利班恐怖分子低頭。」

阿富汗極端組織塔利班（Taliban）15日攻進首都喀布爾，並且佔領總統府宣告戰爭結束。對此，薩利赫15日在推特發文表示，他仍在自己的國家，與人民在一起，「我永遠、永遠、在任何情況下都不會向塔利班恐怖分子低頭。我永遠不會背叛我的英雄馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）。我不會讓數百萬聽我說話的人失望。我永遠不會與塔利班同在一個屋檐下。絕不。」

▲▼武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

綜合外媒報導，薩利赫目前退守至喀布爾東北部的潘傑希爾峽谷（Panjshir Valley），此處也有越來越多反塔利班勢力集結。有畫面顯示，薩利赫似乎正與他的前導師、著名的反塔利班戰士「潘傑希爾之獅」馬蘇德的兒子指揮一支民兵部隊，目標是組建游擊隊，對抗塔利班。

薩利赫17日稱，根據阿富汗憲法，在總統缺席、逃跑、辭職或死亡的情況下，第一副總統將成為看守政府的總統，「我目前在我的國家，是合法的看守總統。我正在與各方領導人接觸，以獲得他們的支持和共識。」

薩利赫過去曾多次遭到塔利班的暗殺攻擊，去年9月，一名自殺炸彈手在薩利赫離家上班時，就瞄準了車隊，造成至少3人死亡、12人受傷送醫，所幸薩利赫本人沒有受傷。另外，在2019年阿富汗總統競選活動才剛開始時，首都喀布爾也發生自殺式爆炸以及槍戰至少20人死亡、50人受傷，薩利赫當時也受到輕傷。

甘尼於15日晚間在社群網站上宣布，已離開阿富汗，這對他來說是一個艱難的決定，並稱塔利班此前已經明確表示其將對喀布爾和喀布爾民眾進行血腥襲擊，以達到驅逐他的目的，為防止血流成河，所以選擇離開。事後傳出，甘尼在4輛汽車中塞滿了現金，並試圖拿出部分現金放進一架直升機，卻未能完全裝下，因此停機坪上遺留了一部分現金。

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