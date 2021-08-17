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社會 社會焦點 保障人權

1歲金孫疑受虐陷昏迷！奶奶測謊過了　揪出保母下毒手

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃姓女保母涉嫌虐待1歲林姓男童，今遭檢方起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓女保母2020年底受託照顧1歲林姓男童，未料照顧才過1周，男童突出現癱瘓、失去心跳，經送醫診斷男童頭部遭受重創、視網膜出血，至今仍重度昏迷。檢警查出，案發前接觸男童的分別有男童奶奶、李姓女鄰居及黃姓保母，懷疑此3人涉案，而奶奶測謊後無不實反應、李女獲不起訴處分，檢察官認黃女疑因男童哭鬧，毆打男童導致頭部受創，17日依傷害致重傷罪起訴黃女。

起訴書指出，林童出生後由潘姓女子（林童奶奶）照顧，去年12月1日起黃姓女保母（55歲）受林童母親所託，於每周一至周五上午8時至下午6時照顧林童，每月有1萬4000元報酬，由奶奶負責接送至黃女住處，晚間林童則睡在奶奶家。

同年月8日上午8時許，奶奶帶林童到黃女住處，當時林童身體無異狀，但當時黃女剛好有事外出，遂由黃的鄰居李女幫忙照顧林童，1、2分鐘後，黃女返回住處，看到奶奶剛開車離開，進入屋子後隨即上樓接手林童，並與李女聊天，李女不久後便離去。

未料，同日中午12時許林童卻突然癱軟，一度無呼吸心跳，經送往衛服部豐原醫院搶救，雖恢復生命跡象，但陷入重度昏迷，經檢查，發現有大腦因缺氧缺血腦傷呈現腦萎縮，右眼玻璃體出血、左眼視網膜出血，視覺障礙的可能性很高，屬重大不治或難治的重傷害。

檢警針對當日接觸林童的3人黃姓女保母、潘姓奶奶及李姓女鄰居調查，奶奶稱未對林童搖晃、撞擊、拋摔等動作，經測謊無不實反應；李女則說接手林童後不久黃女即返回，沒發現有異常；黃女說回到家接手林童，中午餵食至第5口時發現林童突然癱軟，惟醫師作證，林童於插管時並無異物阻塞，且有頭部外傷及視網膜出血，為外力所致。

黃女否認凌虐林童，但供稱曾向丈夫說林童很愛哭，不知道怎麼辦，一直在評估為何林童這麼愛哭、這麼黏，討論是否要退件。

檢方認為，據醫院診斷證明，從林童出血點推估腦傷發生時間在去年12月8日8時44分之後，排除潘女、李女涉案，遂依傷害致重傷害罪（3年以上、10年以下有期徒刑）起訴黃女，並聲明法院依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑二分之一。。

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